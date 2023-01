Dominik Livaković odradio je briljantno Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali je kroz cijelu godinu bio sjajan u dresu Dinama. Ponovno je postao prvakom Hrvatske te je u Europi pokazao svu raskoš svog talenta.

Sada je stigla nagrada za njegove sjajne igre: Popularni i ugledni The Guardian uvrstio je Livakovića na listu 100 najboljih igrača u 2023. godini. Listu su sastavljala velika imena poput legendarnog desnog beka Intera i Brazila Maicona te čuvenog turskog trenera Fatiha Terima.

Iza našeg Livija ostala su imena poput Manuela Neuera, Nicolasa Otamendija, Leroya Sanea, Thiaga Silve, Aleksandra Mitrovića kao i Huga Llorisa. Livi se našao na 71. mjestu, a Guardian je objavio tek 30 imena s dna tablice.

Majstor zanata

O svemu se oglasio i Dinamo, koji je oduševljen postignućem našeg golmana.

"Naš sjajni vratar i reprezentativni čuvar mreže Dominik Livaković, otkako se spustio zastor Svjetskog prvenstva u Kataru, ne prestaje primati komplimente i pohvale na račun svojih izvedbi, a još jedna ovog je puta stigla od Britanaca.

Naime, ugledni britanski list The Guardian početkom svake godine objavljuje popis najboljih 100 nogometaša svijeta. Popis se kreira od 2017. godine, a tradicionalan izbor u izvornom obliku nosi jednostavni naziv "The 100 Best Footballers in The World."

Guardian je danas objavio listu 30 nogometaša u svom izboru, počevši od najniže rangiranih prema više rangiranima, dakle od 100. do 70. mjesta ljestvice. Posebno veseli činjenica da se na popisu našlo upravo i ime Dominika Livakovića. Ne samo to, Livaković je i u konkurenciji nogometaša koji dolaze iz europskih velikana poput Bayerna, Reala i Manchester Uniteda zauzeo visoko, u ovom slučaju najviše moguće mjesto na popisu, 71. poziciju."