U derbiju 5. kola Lige prvaka u srijedu (21 sat) u Manchesteru će se sastati domaćin Man. City i francuski Paris Saint Germain.

'Građani' u ovu utakmicu ulaze kao prvoplasirana momčad u grupi A s devet bodova, dok je PSG drugi s bodom manje i ova utakmica će najvjerojatnije odlučiti pobjednika skupine.

U prvoj utakmici ovih momčadi PSG je na krilima Lionela Messija slavio u Parizu s 2:0.

Još nije debitirao

Trener pariške momčadi Mauricio Pochettino u utorak je objavio popis igrača koji konkuriraju za utakmicu u Manchesteru i na njemu se nalazi igrač kojega navijači nisu očekivali - španjolski branič Sergio Ramos.

On je ovoga ljeta, nakon što mu je istekao ugovor s Real Madridom, kao slobodan igrač potpisao za PSG, no još nije debitirao za parišku momčad jer je bio ozlijeđen ili imao velikih problema s fizičkom pripremljenosti. To je jako nerviralo navijače PSG-a, ali i ljude u klubu.

Prije nekoliko tjedana u francuskim medijima se pojavila vijest da zbog toga u PSG-u čak razmišljaju o raskidanju ugovora s Ramosom, no on se očito sada oporavio i može početi pokazivati zašto je kao velika zvijezda stigao u Pariz.