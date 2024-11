Visoke novčane kazne za 'veliku četvorku' HNL-a: Evo tko je najgore prošao

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 14. kola. Objavljeno priopćenje na stranicama HNL-a prenosimo u cijelosti:

"GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 14. kola Dinamo - Rijeka pripadnici domaće navijačke skupine (BBB), smješteni na sjevernoj tribini dolje, u 6., 14., 22., 37. i 44. minuti zapalili po jednu baklju, od 68. do 70. minute zapalili četrnaest baklji i jednu bljeskalicu, u 72. minuti jednu bljeskalicu te od 84. do 87. minute šesnaest baklji, dok su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Armada), smješteni na južnoj gostujućoj tribini, od 60. do 61. minute zapalili šest baklji, od kojih je pet bačeno na prostor ispred tribine te u 65. minuti zapalili jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.700 eura.

HNK Hajduk se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 14. kola Osijek - Hajduk pripadnici gostujuće skupine (Torcida), smješteni na sjevernoj tribini, u 76. minuti zapalili petnaest baklji i tri topovska udara, u 77. minuti pet dimnih bombi i jedan topovski udar, u 82. minuti dvije dimne bombe te u 85. minuti dvije baklje, s time da je od 74. do 80. minute došlo do prekida utakmice u trajanju od šest minuta, a što je uzrokovano uporabom pirotehničkih sredstava obje navijačke skupine koje su u isto vrijeme naizmjenice palile pirotehniku, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.000 eura.

NK Osijek se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 14. kola Osijek - Hajduk pripadnici domaće navijačke skupine (Kohorta), smješteni na južnoj tribini, u 74. minuti zapalili trideset baklji, u 77. minuti pet dimnih bombi i pet strobova, te jer su pripadnici gostujuće skupine (Torcida), smješteni na sjevernoj tribini, u 76. minuti zapalili petnaest baklji i tri topovska udara, u 77. minuti pet dimnih bombi i jedan topovski udar, u 82. minuti dvije dimne bombe te u 85. minuti dvije baklje, s time da je od 74. do 80. minute došlo do prekida utakmice u trajanju od šest minuta, a što je uzrokovano uporabom pirotehničkih sredstava obje navijačke skupine koje su u isto vrijeme naizmjenice palile pirotehniku, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 6.700 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 14. kola Dinamo - Rijeka pripadnici gostujuće navijačke skupine (Armada), smješteni na južnoj gostujućoj tribini, od 60. do 61. minute zapalili šest baklji, od kojih je pet bačeno na prostor ispred tribine te u 65. minuti zapalili jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 800 eura."

