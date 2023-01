Nakon Mundijala u Kataru pristigle su nove informacije oko sljedećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Kanada, SAD i Meksiko domaćini su idućeg Mundijala, te je to prvi put da će se SP igrati u tri različite zemlje. Osim toga, na njemu će sudjelovati čak 48 ekipa, za razliku od dosadašnjih 32.

Kad je riječ o kvalifikacijama za natjecanje, najstariji kontinent će dobiti tri predstavnika više nego do sada, dakle 16 umjesto 13. Europska krovna organizacija će službeno objaviti novi format kvalifikacija nakon današnjeg sastanka koji će se održati u njihovim prostorijama.

Komplikacije

Diario As donosi kako u UEFA- i razmišljaju o formiranju 12 skupina po četiri ili pet momčadi. Samo bi prvi u grupi izravno osigurao mjesto na SP-u. To bi sigurno povećalo neizvjesnost i zakompliciralo situaciju velikim selekcijama, a to se tiče i Vatrenih.

UEFA će tako smanjiti broj kvalifikacijskih utakmica, a povećati broj utakmica svog velikog projekta, Lige nacija.