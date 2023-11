Ne stišava se bura zbog niza incidenata na utakmici Veleža i Zrinjskog koja je odigrana na stadionu Rođeni u Vrapčićima u ponedjeljak. Podsjetimo, domaća ekipa je na kraju ostvarila pobjedu od 3:0.

Glavni sudac utakmice Irfan Peljto nekoliko puta je morao prekidati utakmicu, a u jednom od tih prekida je igrače na čak 22 minute poslao u svlačionicu.

Nakon što su se jučer oglasili iz Zrinjskog, sada je stigao odgovor iz Veleža. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ponukani reakcijom HŠK Zrinjski, u kojoj su se u svom službenom priopćenju referirali na događaje tijekom odigravanja utakmice 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između FK Velež – HŠK Zrinjski, na stadionu 'Rođeni', ali i ignorirajući čitav niz onih koje im ne idu u prilog, Fudbalski klub Velež Mostar osjeća dužnost i obavezu obratiti se bosanskohercegovačkoj sportskoj javnosti.

Fudbalski klub Velež Mostar, kao organizator utakmice, poduzeo je sve potrebne mjere, kako bi se svi učesnici mostarskog gradskog derbija, kako oni na terenu, tako i oni na tribinama, osjećali sigurnim i u potpunosti bili u mogućnosti uživati u istinskom nogometnom spektaklu.

Poučeni iskustvima u organizaciji sličnih događaja ranijih godina, poštujući zakonske propise, pravilnike i sigurnosne propozicije, Fudbalski klub Velež, izvršio je sve neophodne predradnje, angažmanom policijskih službenika, zaštitara, vatrogasaca, kao i ostalih stručnih službi, te stavio maksimum svojih kapaciteta istima na raspolaganje kako bi osigurao sve potrebne uvjete za nesmetano i profesionalno obavljanje njihovih radnih zadataka.

Želimo podsjetiti na činjenicu da je sudac utakmice Irfan Peljto bio primoran prekinuti utakmicu u 35. minuti, procijenivši da su gostujući navijači ubacivanjem predmeta i pirotehničkih sredstava u teren, što je njihova ustaljena praksa u gradskim derbijima, ugrozili sigurnost igrača i članova obje ekipe, kao i svih prisutnih na stadionu. Činjenica je i to da je svim prisutnima na stadionu, kao i cjelokupnoj sportskoj javnosti, jasno stavljeno do znanja da je odlučeno da će u slučaju da se isto ponovi doći do pražnjenja sektora za gostujuće navijače, upravo zbog opasnosti koju su prouzročili gostujući, a ne domaći navijači. Svaka druga interpretacija događaja je izbjegavanje preuzimanja odgovornosti i prebacivanje krivice na druge.

Želimo vjerovati kako svi trebaju prvo počistiti u svom dvorištu, pa bi bilo prikladno da naš predstavnik u Europi prihvati činjenice i javno osudi nastavak nedoličnog ponašanja svojih navijača, zbog kojih ih je prošlog tjedna UEFA kaznila za, između ostalog, rasističko ponašanje, upotrebu pirotehničkih sredstava i ubacivanje predmeta u teren.

Mi u Fudbalskom klubu Velež ponosni smo na činjenicu da je stadion Rođeni posljednjih godina, kontinuiranim razvojem i napretkom našeg Kluba, postao mjesto kojeg rado posjećuju čitave obitelji i upravo zbog toga svakodnevno naporno radimo na tome da im osiguramo što kvalitetniji komfor, te iznad svega, osiguramo njihovu sigurnost. Jednako tako, uvjeravamo cjelokupnu bh. javnost da, nećemo dozvoliti da bilo tko uništava našu višedesetljetnim napornim radom i odricanjima stečenu svojinu ili u javnosti pokušava iskriviti sliku o našim navijačima i Klubu.

Ponosni smo na stogodišnju tradiciju istinske multikulturalnosti i činjenicu da smo od prvog dana postojanja simbol borbe protiv nejednakosti i ugnjetavanja.

Upravo zbog toga Fudbalski klub Velež najstrože osuđuje bilo koji oblik ugrožavanja sigurnosti, izražavanja mržnje i diskriminacije po vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i otvorenog nepoštivanja države Bosne i Hercegovine i njenih simbola.

Naša bogata tradicija i generacije onih koji su branili ideale našeg Kluba, ne dozvoljavaju nam da zatvorimo oči na iskrivljavanje istine, ignoriranje činjenica i namjerno stvaranje pogrešne slike o Klubu, njegovim navijačima i gradu Mostaru", stoji u priopćenju FK Velež.

