Svi u jedan glas, kao jedan, pjevali su ‘Moja domovina’

Ludo, preludo je bilo nakon sinoćnje dramatične pobjede Hrvatske nad Rusijom u Sočiju. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Sočiju boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Rusiju. Nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1, nakon 120 minuta 2-2, da bi u raspucavanju s bijele točke Hrvatska bila uspješnija sa 4-3.

Naši nogometaši proživjeli su još jednu dramu i nakon lutrije jedanaesteraca, u ruskom ruletu, došla do polufinala, do povijesnog uspjeha, do prilike za najveći hrvatski nogometni rezultat u povijesti, prvog plasmana u finale SP-a. Nakon utakmice, Vatreni su proslavili pobjedu.

Na Facebook profilu izbornika Zlatka Dalića osvanuo je video fešte koja je zavladala među reprezentativcima. Svi u jedan glas, kao jedan, pjevali su “Moja domovina”. Šime Vrsaljko i Domagoj Vida predvodili su pjevanje, a svi reprezentativci sudjelovali su u tome.

Impresivno, kao što je impresivno bilo vidjeti kako Subašić i Rakitić ponovno odvode Vatrene korak dalje, prema povijesnim knjigama, prema uspjehu ljeta gospodnjeg 2018. kojeg ćemo zauvijek pamtiti.