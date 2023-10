Bila je to obostrano otvorena utakmica no s malobrojnim izglednim prilikama za pogodak. Domaći su posebice u drugom poluvremenu bili aktivniji suparnik, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže ispred koje je stajao Čavlina.

Ovakvim ishodom Varaždin je ostao šesti, ali sada ima 15 bodova kao i peti Osijek, dok je Lokomotiva sedma sa 14 bodova.

Na vrhu je Rijeka sa 22 boda, jedan manje ima drugi Hajduk, a tri manje uz utakmicu manje treći Dinamo.