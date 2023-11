Supersport HNL, 14. kolo

Varaždin - Dinamo 1:1

TIJEK SUSRETA

Unatoč izostancima Modri su krenuli uraganski i od početka zagospodarili terenom i u prvih 10 minuta dva puta pogodili okvir gola. Kaneko je već u trećoj minuti nakon prodora izbio pred Zeleniku i lobao ga, no lopta je odsjela na vratnici. Sedam minuta kasnije Teophile je potegnuo s dvadesetak metara nakon odbijanca, no pogađa još jednu vratnicu.

Na sljedeću veliku priliku Modrih čekalo se do 14. minute. Nakon što je Baturina iz slobodnjaka pogodio živi zid, odbijena lopta stigla je do Kaneka koji s deset metara gađa u bliži kut, no Zelenika je obranio.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Varaždin se potom "probudio" i u 21. bilo je napeto pred golom Dinama. Elez je pucao, Zagorac obranio, nakon čega je pokušao i Drožđek, no Dinamov golman ponovno brani.

Petnaestak minuta kasnije, u 31. minuti novi opasan pokušaj Dinama i još jedna bravurozna obrana Zelenike, koji je zaustavio odličan pokušaj Mišića. Do kraja poluvremena Dinamo je nastavio pritiskati, no nije uspio stvoriti još koju opasnu šansu pa su momčadi na odmor otišle s rezultatom 0:0.

Varaždin je izašao ozbiljnije u drugom dijelu te pogotkom Domagoja Droždžeka šokirao Modre u 53. minuti i pokazao da staro nogometno pravilo vrijedi i dalje, ako ne zabiješ puno svojih prilika, bit ćeš kažnjen. Nakon pogotka prijetio je Jelenić nakon udarca iz kuta glavom, ali brani Zagorac solidnom paradom.

Dugo nakon pogotka Varaždina nije bilo većih prilika, tek je Emreli u 85. minuti bio u izglednoj poziciji, ali branič Varaždina očistio je loptu s gol-linije. Kaneko je u sudačkoj nadoknadi tražio drugi kut gola Olivera Zelenike, ali pucao je malo pokraj lijeve stative.

Kaneko je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade ubacio loptu u kazneni prostor gdje je Emreli našao put do mreže i izborio golom bod za Dinamo.

__________________________________________________

U prvoj nedjeljnjoj utakmici 15. kola HNL-a aktualni prvak i trenutno trećeplasirana momčad na tablici Dinamo gostuje kod šestoplasiranog Varaždina.

Modri u ovaj susret ulaze desetkovani. Osim izostanka najboljeg igrača Brune Petkovića koji je već neko vrijeme 'out' zbog ozljede, Jakirović ne može računati na pola prve postave, što je i potvrdio na presici.

"Moramo biti koncentrirani. Prvenstvo je dosta komplicirano, dosta je ekipa u par bodova razlike, svatko svakome može napraviti probleme. Ne razmišljam o Viktoriji, razmišljam samo o Varaždinu. Pobjeda i veselje nakon utakmice s Lokomotivom puno nam je psihološki značilo. To je nogomet, negdje ti uzme, a negdje vrati. Bitno je da vjerujemo do kraja da možemo pobijediti pa će nam onda lopta i vratiti. Zadovoljan sam nastupima svih igrača u Oriovcu. Pokazali su da su profesionalni i dali su sve od sebe, pogotovo u prvom poluvremenu. Bitno da se nitko nije ozlijedio jer imamo dosta problema u ekipi", rekao je pa progovorio o bolnoj temi:

"Imaju igrači i virozu, uvijek je netko bolestan pa ga nema dan-dva. Petkovića sigurno nema, kao ni Gabrijela Rukavine, koji baš nema sreće s ozljedama. Upitni su Ademi, Ljubičić, Špikić i Bulat, koji su imali problema kroz ovaj tjedan. Obojica vratara su spremna", rekao je trener Dinama.