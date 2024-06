Ovo ljeto Hajduk ide u potpuni remont. Nakon sezone pune razočaranje i potpunog raspada u proljetnome djelu, mnogi igrači bili su na udaru. Tako su već neki od Bijelih kojima je istekao ugovor na ljeto napustili Poljud. Među njima su bili Dino Mikanović, Filip Čuić i Vadis Odjidja-Ofoe.

Odjidja je 35-godišnji veznjak koji jeu Split došao kao slobodan igrač iz belgijskog Genta. Očekivalo se da će Belgijanac puno više dati klubu, no u 30 nastupa imao je samo dvije asistencije.

Trenutno se ne zna gdje će nastaviti karijeru, no Odjidju izgleda to ne brine previše s obzirom na to da ima ambiciozne projekte van terena.

Naime belgijske novine prenose da bivši Hajdukov igrač gradi novi sportski centar Sportpassie. U tome velikome objektu igrat će se razni sportovi od tenisa, padela i nogometa. S Odjidjom u projektu je i njegov bivši suigrač Faris Haroun.

