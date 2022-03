Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Kataru gdje će u prijateljskim utakmicama odmjeriti snage sa Slovenijom 26. ožujka te Bugarskom 29. ožujka. Dan prije prve utakmice izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare.

UŽIVO

14:04 - Joško Gvardiol o uvjetima: "Sigurno će biti teško po ovakvim uvjetima, ali bit će i njima. Bitno da budemo rastrčani. Moramo izmoriti protivnika čuvanjem lopte i završiti utakmicu.

14:03 - Joško Gvardiol: "Nije mi novost igrati u 3-5-2 formaciji, igram ju u klubu već pola godine. Fokusirani smo i dobro je izgledalo na treninzima pa se nadam ćemo to sutra i pokzati."

14:02 - Joško Gvardiol: "Sigurno je lijepo čuti takve riječi od izbornika reprezentacije. Te riječi će me motivirati. Nastojim slušati starije i iskusnije jer imaju iskustva. Hvala na tim riječima i nastavit ću raditi što bolje."

13:59 - Zlatko Dalić o pripremama za Sloveniju: "Nijedna utakmica nije tek tako. Znam da se malo kroz slovenske medije provukla priča o vama. O Sloveniji imamo puno poštovanja, pogotovo prema izborniku Keku. Pa vi ste nas pobijedili 1:0 i prema imamo puno poštovanje. Ja sam bio taj koji je predložio Sloveniju da dođe u Katar. Sutra ćemo imati dostojnog protivnika".

13:56 - Zlatko Dalić o Kataru: "Puno sam radio na tome da dođemo u Katar, da se priviknemo na uvjete ovdje. Da kao ekipa vidimo kako to izgleda. Moja želja je bila da igramo protiv Katara, ali nažalost nismo uspjeli to dogovoriti. Mi i Katar imamo dobre protivnike i mislim da će to biti dobre utakmice. Katar se potrudio da napravi sjajno SP. Ovdje imam samo lijepa sjećanja i nadam se da će tako ostati".

13:55 - Zlatko Dalić o Jošku Gvardiolu: "Sve ovisi o njemu, on je pokazao veliki potencijal i veliku kvalitetu. Za Hrvatsku je to sjajna stvar, da ima takvog mladog igrača. On ne smije misliti da je to to. Mora nastaviti raditi i ne smije ga prebaciti. To je najvažnija stvar, on ostalo ima."