Mladi Vatreni traže revanš protiv Portugala: Pobjeda bi im mogla otvoriti vrata EP-a

UŽIVO

HRVATSKA - PORTUGAL

0-0

Hrvatska:

Portugal:

Hrvatska U-21 reprezentacija u osmom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo dočekuje Portugal. Ključna je to utakmica za 'Mlade Vatrene' kojima bi pobjeda širom otvorila vrata europske smotre.

U četvrtak je momčad u debitantskom nastupu Ivice Olića kao izbornika, teže no očekivano svladala Farske otoke (2-1), a trenutno na tablici zaostaje dva boda iza Portugala. Pobjedom bi dakle Hrvatska otišla na bod ispred Portugala uoči dvije posljednje utakmice, 11. listopada kod kuće protiv Andore te četiri dana kasnije kod kuće protiv Grčke. Utakmicu s Portugalom najavio je Olić

"Radujemo se da smo u odnosu na A reprezentaciju imali dva dana duže za pripremu ove utakmice. To u ovoj fazi nama puno znači pa se na neki način možemo bolje upoznati i te zahtjeve, koje bismo željeli da oni prenesu na teren sutra, kroz trening polako usvoje. Vjerujem da su nam ta dva dana dobro došla i da ćemo sutra već biti puno bolji i da ćemo pružiti dobru igru. Protivnik je opasan, kvalitetan i godinama je u vrhu u svim uzrastima, ne samo u U-21 i U-19, u vrhu europskog nogometa. Situacija na tablici je pokazatelj onoga o čemu govorim", poručio je Olić.

Posljednjih nekoliko dana pokazatelj su dobre atmosfere u momčadi i spremnosti igrača koji mogu odgovoriti na sve zahtjeve.

"Vjerujem u to. Taj jučerašnji trening da je mi nadu i uvjerenje da su polako počeli shvaćati te zahtjeve koje želimo i pristup koji je ključan u takvoj utakmici. Može nam jedan od pokazatelja biti i utakmica Portugala u Grčkoj gdje je Grčka jako dobrim pristupom i disciplinom došla do pobjede protiv favoriziranog Portugala, i to zasluženo", rekao je izbornik, p dodao:

"Dolaskom na prvu konferenciju za medije rekao sam da nam je svima to prioritet i da se posebno radujemo tim mladim igračima koji dolaze i onima koji se jako brzo uklope. Svi mi smo bili sretni kad smo vidjeli i Baturinu i obojicu Sučića, kao i Matanovića. Impresije javnosti su također odlične i svi su sretni što smo dobili kvalitetne igrače. Utakmice protiv Portugala i Poljske pokazale su izvrsnu igru Hrvatske, a ova mladost je dala nadu za dobre i kvalitetne rezultate", dodao je Olić.

