UŽIVO: HAJDUK – LOKOMOTIVA 1-1; GOOO Lokosi su školskom akcijom ohladili poljudsko grotlo, Krstanović rutinerski zabio

Hajduk i Lokomotiva na Poljudu igraju utakmicu 2. kola HNL-a

UŽIVO:

HAJDUK – LOKOMOTIVA 1-1

HAJDUK: Ljubić – Fomitschow, Vučur, Mikulić, Juranović – Hamza, Jurić, T. Bašić – Jairo, Ivanovski, Said

LOKOMOTIVA: Grbić – Datković, Kolinger, Majstorović, Karačić – Jakić, Đurasek, Babić, Kastrati – Radonjić, Ivanušec

Strijelci: 1-0 Jurić (44)., 1-1 Krstanović (54.)

Derbi drugog kola prve hrvatska nogometne lige od 21 sat na Poljudu igraju Hajduk i Lokomotiva. Splićani se žele iskupiti nakon teškog poraza na startu kod Osijeka (4-1), a Zagrepčani nastaviti seriju poslije pobjede (4-0) nad Interom iz Zaprešića.

Uoči utakmice održana je minuta šutnje za preminuloga barda hrvatske glazbe, besmrtnog Olivera Dragojevića te za bivšega predsjednika Skupštine HNK Hajduk Nedjeljka Špiru Ercega…

Damir Batinić iz Osijeka sudi ovu utakmicu. Bijeli su bolje otvorili dvoboj i u trećoj minuti skoro zabili. Snajper Toma Bašić fantastično je ubacio u kazneni prostor Lokomotive iz slobodnog udarca, lopta je došla kroz peterac do Jaira koji je promašio gol. Publika je zapljeskala potezu i prilici…

Nakon te prilike, Bijeli su se opustili i zagospodarili travnjakom. Preuzeli su inicijativu po vrlo teškom terenu i pokazali tko je gazda u svom dvorištu. Poljudsko polje, doduše, otežava im igru i to će im večeras biti veliki problem. Lokosi nakon lošijeg početka mic po mic, malo po malo, čekajući svoju priliku iz kontri, dolaze do peterca domaćih. U 32. minuti golu lokosa, doduše, zaprijetio je Ivanovski. Izbio je loptu glavom Mikulić, a ona je došla do Ivanovskog koji to lijepo primio i iz voleja tukao prema golu Grbića, ali lopta je otišla pored gola…

U 34. minuti opasno se živjelo pred golom Hajduka. Zaprijetio je Kastrati koji je bio napravio pravi nered pred Ljubićem, ali golman Hajduka je u zadnji tren izbio loptu i otklonio opasnost.

U 44. minuti Hajduk je povelo. Lopta je došla do Stanka Jurića. Snažno je opalio Jurić s 25 metara i probio Grbića koji je bio potpuno nemoćan, zabivši tako ponovno nakon Slavije.

Počelo je drugo poluvrijeme i evo opasnosti za Lokomotivu. Izašao je Šego sam pred Grbića i pao, no Batinić je pokazao da je lopta za vratara.

U 52. minuti, bijeli prijete na radost Torcide. Opet fantastično ubacuje, u ovoj utakmici možda i najbolji igrač Bašić prema Vučuru koji puca glavom od poda, no lopta je otišla pored gola…

U 54. minuti, Lokomotiva je šokirala Poljud. Fantastična akcija Lokomotive za izjednačenje i muk na splitskom stadionu. Povukli su Lokosi loptu u kontru, dupli pas su odigrali Radonjić i Karačić. Radonjić je s loptom otišao sve do peterca. Fantastična akcija Lokomotive za izjednačenje! Povukli su Lokosi loptu u kontru, dupli pas su odigrali Radonjić i Karačić i iznenadili obranu Hajduka. Radonjić je povukao loptu skroz do peterca, osvojio je dosta prostora i sjajno dodao za Krstanovića koji je to rutinerski zabio. Ovo mu je u karijeri 11. gol protiv Hajduka…

USKORO OPŠIRNIJE…