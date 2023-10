U posljednjem susretu 13. kola Supersport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir s dva gola u sudačkoj nadoknadi pobijedio Lokomotivu sa 2-1.

Indrit Tuci je doveo goste u vodstvo u četvrtoj minuti utakmice, no "Modri" su u samoj završnici uspjeli okrenuti rezultat. Izjednačio je Martin Baturina u četvrtoj minuti nadoknade, a pobjedu domaćinu donio je Japanac Takuro Kaneko u sedmoj minuti nadoknade.

Dinamo je tako nakon niza loših rezultata barem malo došao do "zraka". Hrvatski prvak je gradskog suparnika dočekao sa čak četiri poraza u posljednjih pet susreta. Sve do sudačke nadoknade se činilo kako će se crni niz nastaviti i protiv "lokosa", no Dinamo je uspio preokrenuti rezultat i kupiti barem malo mira.

Počelo je šokantno za hrvatskog prvaka. Lokomotiva je povela već u četvrtoj minuti utakmice nakon velike greška Marka Bulata koji je želio vratiti loptu Dini Periću. Međutim, Tuci je "ukrao" loptu izašao sam ispred Danijela Zagorca i lijepo ga lobao.

Dinamo se pribrao tek nakon pola sata i završnici poluvremena je pojačao ritam, međutim nije uspjevao konkretnije zaprijetiti gostima. Najbolju priliku domaćin je imao u 40. minuti kada je Arijan Ademi pucao, ali je Nikola Čavlina obranio. U posljednjim trenucima prvog dijela pucao je i Bulat, ali je Čavlina još jednom bio spreman.

Odmah na startu drugog dijela Jakirović je uveo u igru Gabriela Vidovića i Roberta Ljubičića, ali promjene nisu urodile plodom. Pola sata prije kraja u igru su ušli i Takuro Kaneko i Mahir Emreli, no Dinamo nije uspjevao slomiti gostujuću obranu.

U 72. minuti sudac Jović je dosudio kazneni udarac za Dinamo nakon duela Bartoleca i Vidovića. Međutim, nakon VAR provjere promijenio je odluku. U 79. minuti vidjeli smo novu gužvu pred vratima "lokosa", ali Ademi se nije najbolje snašao.

U 89. minuti Mišić je imao priliku, no loše je pucao s ruba kaznenog prostora. Gosti su idućem napadu imali meč loptu, Fran Žilinski je izašao sam ispred Zagorca, ali promašio vrata.

Kazna je stigla u četvrtoj minuti nadoknade. Dinamo je izveo brzi korner, lopta je došla do Baturine koji je sjajno pogodio za 1-1. Tri minute kasnije "Plavi" su okrenuli rezultat. Mišić je na lijevoj strani uposlio Ljubičića, a on je poslao loptu na drugu stativu gdje je bio Kaneko zabivši za pobjedu.

TIJEK SUSRETA

Dinamo-Lokomotiva

2:1

Kraj utakmice. 90+7' GOOOOOOOOOOOOL! Kaneko zabija za pobjedu Dinama u zadnjim trenucima sudačke nadoknade. 90+5' GOOOOOOOOOOOOL! Baturina zabija fantastični zgoditak s distance nakon udarca iz kuta. 85' Sučić ulazi umjesto kapetana Ademija. 80' Žuti karton za Danijela Zagorca. 75' Bartlolec je srušio Vidovića s leđa, sudac Jović je pokazao na jedanaesterac, a nakon poziva VAR-a promijenio odluku. 65' Čop ulazi umjesto Tucija. 62' Čavlina brani udarac Baturine. 58' Kaneko je ušao umjesto Menala, Emreli umjesto Kulenovića. 54' Ademi prijeti glavom nakon prekida, hvata Čavlina u ruke. 46' Ulaze Vidović i Ljubičić umjesto Bulata i Perića. Kraj prvog dijela. 44' Bulat puca, brani Čavlina. 40' Ademi puca s ruba kaznenog prostora, blokirao je stoper Lokomotive. 38' Bulat puca s distance preko vrata jakim udarcem. 34' Ademi glavom prijeti nakon udarca iz kuta, hvata Čavlina u ruke. 26' Lokomotiva je zaprijetila iz kontre, Krivak je pucao na kraju lijepe akcije, blokira Perković. 23' Perković puca glavom preko vrata. 17' Ristovski se dere na suigrače: 'Igramo kao p**kice' 12' Dinamo ima posjed lopte, ali ne stvara prilike. 4' GOOOOOOOOOOOL Tuci je lobao Zagorca nakon što je ispala obrana Dinama.

Dinamo: Zagorac - Ristovski, Theophile-Catherine, Perić, Perković - Mišić, Ademi - Menalo, Bulat, Baturina - Kulenović

Lokomotiva: Čavlina - Bartolec, Živković, Mersinaj, Milićević - Bubanja, Marić - Krivak, Mudražija, Goričan - Tuci

1' Počela je utakmica.

--------------------------------------------------------------

Dinamo i Lokomotiva zatvorit će 13. kolo HNL-a, a gosti će imati priliku dodatno zapapriti branitelju naslova. Jakirovićeve trupe u posljednjih pet utakmica izgubile su čak četiri puta, stoga nas očekuje itekako zanimljiv gradski derbi.

Plavi se trenutno nalaze na četvrtom mjestu ljestvice s 19 bodova, dok su Lokosi sedmi sa 14 bodova i utakmicom više od Dinama.

Uzmu li domaćini sva tri boda mogli bi izaći iz nove mini-krize i probiti se na treće mjesto, dok gosti mogu pobjedom ugroziti egzistenciju Jakirovića na klupi hrvatskog prvaka, ali i skočiti na peto mjesto ljestvice.

