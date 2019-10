UŽIVO: BOYSI NAKON 20 GODINA PONOVNO U MANCHESTERU; Kreću se u grupicama gradom i pokazuju otpor prema Zdravku Mamiću i ‘sistemu’

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama večeras od 21.00 na Etihadu idu na megdan moćnom engleskom prvaku Manchester Cityju, u sklopu 2. kola skupine C Lige prvaka. Atmosfera na ulicama Manchestera se zahuhtava. Tekstualni prijenos svih događanja uoči utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

17.12 – Dinamovi navijači i dalje se u grupicama kreću centrom grada, uglavnom bez klupskih obilježja, što je svojevrsni casul trend već godinama na navijačkoj sceni u Europi. Neki po stupovima lijepe naljepnice s grčkim slovom omega, simbolom otpora prema Zdravku Mamiću i “sistemu”.

17.11 – “Dinamovi navijači počeli su se okupljati u rano poslijepodne na ulicama Manchestera. Najviše su se zadržavali u pubovima i barovima na Piccadillyju, bez suzdržavanja su isticali svoja klupska obilježja, a ponegdje se začula i navijačka pjesma. Poneki lokalni fan usput bi im dobacio ‘Let’s go, City!’, ali zasad je atmosfera posve mirna”, javlja Index.

Prije točno 20 godina Bad Blue Boysi su u Manchesteru ispisali jednu od najljepših stranica svojih gostovanja. U sezoni 1999./2000. Dinamo je igrao protiv engleskog prvaka Manchester Cityja. Na Otok je doputovalo oko 300-stotinjak pripadnika BBB-a koji su u potpunosti nadglasali pun Old Trafford. Tada se po prvi put premijerno čudo bezvremenski hit Novih fosila “Kako je dobro vidjeti te opet”, u obradi zagrebačkih navijača, što je postala svojevrsna himna…

Ugledni Guardian tada je bio pisao kako su za junake večeri na kultnom engleskom stadionu, u susretu 1. kola Lige prvaka koji je završio sjajnih 0-0. Neki su, poput ekipe s Volovčice i Remize, organiziranim autobusom putovali 40 sati. No, nije im bilo teško… Dvadeset godina kasnije, Dinamo ponovno gostuje na Otoku, gdje nikad do sad nije pobijedio. Kao što je to slučaj gotovo svakog puta, gostovanje na Etihadu ponovno je privuklo veliki broj Bad Blue Boysa.

Dinamo će na Etihadu imati veliku podršku svojih navijača, od kojih su neki u Manchesteru još od nedjelje. Radi se o starijoj ekipi Boysa koja je odlučila napraviti malu nogometnu turneju po Engleskoj, posjetivši i Liverpool… Dosta je bilo i onih koji su put Otoka krenuli avionima. Takvih je bilo i najviše, a dosta ih je krenulo jučer, dok su se neki avionom prema Engleskoj uputili rano jutros.

Inače, od 2700 ulaznica koje je City stavio na raspolaganje Bad Blue Boysima i Dinamovim simpatizerima, prodano ih je više od 1500 i popunjeni su gostujući sektori na prva dva prstena Etihada. Stadion Cityja prima 53.000 gledatelja, ali on neće biti rasprodan za ovu utakmicu. Engleski mediji najavljuju nešto više od 45.000 ljudi.