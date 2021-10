Poslije rujanskih pobjeda protiv Azerbajdžana i Finske, Hrvatska U-21 u Varaždinu je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nadjačala i Norvešku (3:2), a slijedi joj novi okršaj s Azerbajdžancima.

"Bit će teško protiv Azerbajdžana, pogotovo u gostima, no budemo li pravi - kao protiv Norveške - tijekom svih 90 minuta, trebali bismo se vratiti sa sva tri boda. Kvalitetniji smo od Azerbajdžana, u kvalifikacije smo krenuli odlično i svi smo spremni kao 'zapete puške', i oni koji igraju i oni koji čekaju priliku na klupi. To se vidi na treningu, ali i na utakmici. Atmosfera je uistinu super, radujem se svaki mjesec doći u reprezentaciju jer me očekuje sjajno provedeno vrijeme s momčadi", ispričao je napadač Roko Šimić.

Šimić je velika uzdanica

Upravo je Šimić jedna od glavnih uzdanica izbornika Igora Bišćana, s obzirom na svoju golgetersku formu, kako u klubu, tako i u reprezentaciji.

"Najviše na svijetu volim pomagati momčadi, a nevjerojatan je osjećaj postizati pogotke. Sretan sam što me se uspoređuje s Inzaghijem i Mandžukićem, no dug je put do njihovih karijera. Moram se dokazivati iz dana u dan, tek sam na početku. Dajem sve od sebe, na svakom treningu i na svakoj utakmici", istaknuo je.

Susret s Norvežanima donio je dosta uzbuđenja, a mladi Vatreni vjeruju da mogu nastaviti svoj uspješan niz te s maksimalnim učinkom čekati nastavak kvalifikacijskog ciklusa.

"Mislim da smo zasluženo pobijedili Norvešku, vježbali smo prekide i smatram da smo i na tome dobili utakmicu. Nije bilo lako protiv Azerbajdžana niti na domaćem terenu, no ipak smo bili kvalitetniji od njih. Gostovanje nosi svoje, oni će biti željni dokazivanja, no uđemo li u taj dvoboj kako treba, mislim da ćemo se kući vratiti s tri boda. Motiv ne bi smio biti problem", rekao je Lukas Kačavenda.