Sevilla je gotovo tri mjeseca bila bez pobjede u španjolskom nogometnom prvenstvu, a niz od šest utakmica bez slavlja andaluzijska je momčad prekinula nedjeljnom pobjedom 2-1 (1-0) protiv Getafea.

Vodeći pogodak Sevilla je postigla u 36. minuti. Strijelac glavom bio je Argentinac Marcos Acuna, a iz slobodnog udarca je ubacio Ivan Rakitić. Pobjedu Andalužana potvrdio je Rafa Mir u 80. minuti, kad je glavom poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Olivera Torresa.

Nadu Getafeu da se može spasiti poraza donio je Borja Mayoral u 87. minuti. I on je glavom poslao loptu u mrežu, a ubacio je Portu. No, Sevilla je do kraja uspjela zadržati minimalnu prednost. Ivan Rakitić je igrao do 74. minute.

Je li vrijeme za buđenje?

Sevilla je trećom pobjedom u sezoni izašla iz zone ispadanja i popela se na 17. mjesto sa 15 bodova. Getafe je sa 17 bodova na 13. poziciji.

Nogometaši Betisa prekinuli su niz od tri utakmice bez pobjede u španjolskoj LaLigi svladavši u nedjelju Rayo Vallecano sa 2-1 na gostovanju u Madridu.

Real Sociedad je sa 32 boda na trećem mjestu, iza Barcelone i Real Madrida koji imaju po 38 bodova, ali Katalonci tek moraju odigrati derbi 16. kola, na gostovanju kod Atletico Madrida, koji je na rasporedu od 21 sat.