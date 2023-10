Prije šest dana dva su igrača varšavske Legije završila u pritvoru u Nizozemskoj nakon utakmice protiv AZ-a u Konferencijskoj ligi. Jedan od uhićenih je bio i kapetan Josue koji je sada odlučio ispričati više detalja.

On i Radovan Pankov su izvedeni iz klupskog autobusa s lisicama na rukama, nakon čega su proveli noć u policijskoj stanici te se s momčadi nisu vratili u Poljsku.

Prema riječima glasnogovornika Legije, Bartosza Zasławskog, osiguranje na stadionu AZ-a zatvorilo je stadion, spriječivši tako neke od igrača i stručnog stožera gostiju da uđu u klupski autobus.

Unatoč zahtjevima Poljaka, osiguranje nije otvorilo vrata, iako u blizini stadiona nije bilo nikakve prijetnje. To je dovelo do napete situacije i sukoba s policijom, pri čemu je, između ostalih udaren vlasnik i predsjednik Legije Dariusz Mioduski.

Sam Josue sada je otkrio nepoznate detalje što se događalo te kaotične noći u Alkmaaru.

"Bila je to užasna noć. Nikada nisam doživio ništa tako loše, tako nepravedno. A vjerujte mi, prošao sam svašta u životu. Te sate, neizvjesnost i strahove koji su me tada pratili ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. Izašao sam iz zatvora, ali trebat će mi neko vrijeme da se psihički oporavim. Znam da moram živjeti s tim, ali s druge strane volio bih ga se riješiti, kao i svih stvari koje sam tada nosio", rekao je Portugalac.

"Sjedimo u autobusu i odjednom me zove trener, kao kapetana. On je ispred autobusa, ja sjedim nazad. Govori mi da policija ima osumnjičenika jer je navodno jedan od zaštitara povrijeđen, a taj osumnjičenik je bio Raša Pankov. Bio sam iznenađen", nastavio je Portugalac.

"Trener mi je tada rekao da policija želi da on prespava u policijskoj stanici, ali nikada nisu rekli da je će to biti u pritvoru. I vjerujte, nije isto. Rekao sam treneru da bi se Raša mogao ozlijediti ako tamo ode sam. Gledajući kako su se ponašali prema nama, koliko su se nevoljko ponašali prema nama, bio sam siguran da bi Raša, ako bi bio sam, nastradao. Rekao sam da ne može tamo sam. Trener mi je odgovorio da tu nema mjesta pregovorima.

Prošlo je još 15 minuta, trener je razgovarao s policijom i Rašom te je on rekao da će ići s policijom. Policajci su bili spremni nasilno ući u autobus da je on odbio ići. A to bi bio masakr. Ne kažem da bi nas pobili, ali bilo bi 'masno'. Kada je Raša rekao da ide, onda su nam rekli da ima i drugi osumnjičeni. 'Ne, ne, ne. Već postoje dvojica osumnjičenih. Drugi nosi crne naušnice'. Trener ih je pitao na koga misle, ali samo su ponavljali 'ne znam. Onaj s crnim naušnicama'. Na kraju sam ih uspio nagovoriti da idem s Rašom", gotovo u dahu govori Portugalac.

"Miris u pritvoru svakako nije bio ugodan. Smrad mokraće, mnogi su zaudarali, možete samo zamisliti. Završio sam u maloj ćeliji. Dali su mi kruha, ali ga nisam htio jesti. Pola dana nisam ništa jeo. Samo sam tražio da očistim ruke i lice. Rekli su mi da imam umivaonik iznad WC-a. Dakle, vi sjedite u ćeliji, a u susjednim su ćelijama drugi, ti ne znaš tko je to, jesu li nekoga ubili ili nekoga silovali, nemate pojma tko je kraj vas. Strašno", zaključio je Josue.