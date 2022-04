Mladi hrvatski reprezentativac, sin legende Vatrenih, Darija Šimića, Roko Šimić, i dalje je u velikoj golgeterskoj formi. Šimić je vrlo jaka karika austrijskog drugoligaša Lieferinga te juniorske momčadi RB Salzburga.

Taj austrijski sastav u polufinalu Lige prvaka mladih pregazio je madridski Atletico s 5-0, na završnom turniru u Nyonu te će u finalu igrati protiv Benfice. U polufinalnom ogledu Šimić je još jednom ove sezone briljirao te je u prvom poluvremenu bio dvostruki strijelac, a jednom je i asistirao za 3-0 prije odmora, čime je trasiran put RB Salzburgu prema finalu.

Strašan ovosezonski niz pogodaka Roka Šimića tako je samo nastavljen i došao je do brojke od 25 golova, a uočio ga je i ugledni Goal koji je uoči utakmice s Benficom u Ligi prvaka mladih označio Šimića kao jednog od najtalentiranijih mladih igrača na svijetu. Usporedili su ga čak i s Haalandom i Vlahovićem.

"Roko, sin bivšeg igrača Intera, Milana i hrvatske reprezentacije Darija Šimića, izgleda spreman krenuti očevim stopama. Pogodak u finalu gotovo sigurno doveo bi ga do priznanja za najboljeg strijelca ove sezone. Također, ostvario je tri asistencije. Šimićev stil igre uspoređuje se s onim Dušana Vlahovića i Erlinga Haalanda. Očekuje se da će iduće sezone biti stalni član prve postave Salzburga", piše Goal.

Dalić ga ne zove

Uz njega na popisu su se još našli: Jamie Bynoe-Gittens i Bradley Fink (Borussia Dortmund), Samba Diallo (Dynamo Kyiv), Djeidi Gassama, Xavi Simons i Warren Zaire-Emery (PSG), Mads Hansen (FC Midtjylland), Alejandro Iturbe (Atletico Madrid), Dijon Kameri (RB Salzburg), Fabio Miretti i Matias Soule (Juventus), Diego Moreira (Benfica), Cisse Sandra (Club Brugge) i Zalan Vancsa (MTK Budapest).

Šimić je ovih dana veoma popularan, o njemu su već pisali Talijani, odnosno, Calciomercato je ustvrdio kako je "zvijezda rođena".

Donedavni napadač Lokomotive ove sezone je zabio 13 pogodaka za Liefering te je trenutačno četvrti strijelac druge austrijske lige. U Ligi prvaka mladih je dao šest pogodaka, kao i za Hrvatsku U21 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Inače, vrijedi spomenuti kako Roka Šimića još uvijek nema niti blizu A reprezentacije, iako Vatrenima kronično nedostaje napadač s golgeterskim sposobnostima. No, ako ovako nastavi do kraja sezone, možda se Zlatko Dalić do sljedeće reprezentacijske akcije ipak predomisli.