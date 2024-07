EVOLUCIJA KAO LEKCIJA / Ugledna Marca se tekstom naklonila hrvatskom čarobnjaku: 'Modriću, kako si se promijenio!'

'Od broja 19 do 10, od 0 do 6 Ligi prvaka, od zadnjeg u redu do kapetana, od 'čudnog' potpisa do Zlatne lopte'