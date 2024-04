Varaždin će u subotu 27. travnjak od 17 sati na stadionu Varteks ugostiti Dinamo u 32. kolu HNL-a.

Domaćini će u ponedjeljak od 16 sati pustiti u prodaju ulaznice za taj dvoboj. Loža na zapadu stoji 15 eura, a cijena ulaznice za ostale tribine je 10 eura.

Ono što je zanimljivo da za cijelu zapadnu tribinu neće biti dozvoljeno nositi obilježja gostujućeg kluba.

Dinamo je za južnu tribinu dobio 1200 ulaznica, a pravo prvokupa u utorak imaju vlasnici godišnjih. Za ostale prodaja kreće u srijedu od 11 sati na Ticket pointu na Maksimiru. Na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica u Zagrebu.

Prodaja ulaznica u Varaždinu na Ticket pointu (nema online prodaje):

Ponedjeljak, 22.04. – od 16 do 19 sati

Utorak, 23.04. – od 16 do 19 sati

Srijeda, 24.04. – od 16 do 19 sati

Četvrtak, 25.04. – od 16 do 19 sati

Petak, 26.04. – od 16 do 19 sati

Subota (dan utakmice), 27.04. – od 11 sati do početka utakmice

Prodaja ulaznica za navijače Dinama u Zagrebu na Ticket pointu:

Utorak 23.04. – od 11 do 19 sati (samo za vlasnike godišnjih ulaznica)

Srijeda 24.04. – od 11 do 19 sati

Četvrtak 25.04. - od 11 do 19 sati

Petak 26.04. - od 11 do 19 sati