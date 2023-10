VATRENA GROZNICA / U Njemačkoj se očekuje rekordan broj Hrvata: 'Pripremamo iznenađenje i za reprezentaciju i za navijače'

Svi se sjećamo kako je to izgledalo kada je u lipnju Rotterdam postao Crotterdam za finale Lige nacija. A što se tek sprema u Njemačkoj?! Danas je počela prodaja ulaznica za nogometni Euro koji starta 14. lipnja iduće godine u deset njemačkih gradova. Milijun i 200 tisuća ulaznica čeka svoje vlasnike, a gdje god Hrvatska bude igrala - očekuje se rekordan broj kvadratića, kažu u HNS-u. "Očekujemo izuzetno velik interes, možda i najveći u povijesti velikih natjecanja što se hrvatske reprezentacije tiče. Vidjeli smo ove godine u Rotterdamu kakvu atmosferu Hrvati mogu napraviti, koliko su sposobni doći do ulaznica za tako važne utakmice. Euro je još veće natjecanje, sigurni smo da ćemo, ako se Hrvatska tamo plasira, imati nikad viđenu podršku kad je riječ o velikim natjecanjima i hrvatskoj reprezentaciji", rekao je Tomislav Pacak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza. Na put prema puno bližoj i cjenovno pristupačnijoj Njemačkoj ide i najpoznatija i najveća hrvatska navijačka zastava. Gledali smo je na Crvenom trgu u Moskvi pa pod prozorom reprezentacije u skupoj Dohi. Držala ju je čak i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zastava je iz Crikvenice prvi put krenula još 2004. Kroz sve ove godine proputovala je četiri kontinenta, a u Njemačkoj će proslaviti 20. Rođendan, otkriva jedan od navijača koji sa zastavom putuje po svijetu. "Koliko naših Hrvata živi gore u Njemačkoj, oni sami bi mogli napuniti sve stadione u Njemačkoj. Već sad je ludnica za kartama. Mi se pripremamo već po malo za sljedeću godinu. Pripremamo iznenađenje i za reprezentaciju i za navijače, ali naravno sad detalje nećemo iznositi, neka bude iznenađenje. Dat ćemo podršku našim dečkima i našoj reprezentaciji", rekao je Bruno Dobrinić iz Crikvenice. Najjeftinije ulaznice su 30 eura. Čak njih milijun bit će dostupno za manje od 60 eura, a u čijim će rukama završiti bit će određeno ždrijebom. Mogu zatražiti najviše četiri ulaznice po utakmici, za najviše jednu utakmicu po danu. No to je samo prva faza. U prosincu u prodaju ide još milijun ulaznica. Za navijačke čartere već postoji lista zainteresiranih, otkrivaju nam iz jedne turističke agencije. Za nas je europska nogometna groznica, usuđujem se reći, već dosta davno počela. Mi pripremamo jednodnevna putovanja, što će zapravo biti jako dostupno zbog blizine destinacije. Pripremamo trodnevna i višednevna putovanja. Što bliža destinacija, naravno godine iskustva iz nas, kažu da je interes puno veći", rekla je Ana Vugrinović Radoš, djelatnica u turističkoj agenciji. Interes hrvatskih navijača mogao biti najveći ikad. Jer nakon ruskog srebra i katarske bronce, sanja se veliko njemačko zlato.