U utakmici šestog kola Lige prvaka između Šahtara i Porta ukrajinski prvak postigao je jako kontroverzan pogodak, možda i najkontroverzniji u LP.

Danilo Sikan zabio je u 30. minuti za 1:1, a pomoćni sudac Vasile Florin Marinescu tijekom akcije je podigao zastavicu signalizirajući ranije zaleđe dok je trajala akcija.

S obzirom da je zastavica bila u zraku, nogometaši Porta su se prestali braniti. No, njihovi protivnici nisu.

Zubov je poslao loptu pred gol, a Sikan zabio i sudac je priznao pogodak. On je pokazao da je vidio što pomoćnik signalizira, no to nije uvažio jer je smatrao da zaleđa nije bilo, što je potvrdila i snimka.

OVDJE možete vidjeti tu situaciju.

