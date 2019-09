U-21 HRVATSKA – ŠKOTSKA 1:2; Mladi Vatreni izgubili u neviđenoj drami; pali su u posljednjih desetak minuta i dobili dva gola

Hrvatska U-21 reprezentacija izgubila od Škotske

HRVATSKA – ŠKOTSKA 1-2

HRVATSKA: Šemper, Hujber, Kalaica (Soldo 83), Šutalo, Sosa, Moro, Ivanušec, Nejašmić, Majer (Čuže 78), Bradarić (Marin 68), Kulenović (Bistrović 83).

ŠKOTSKA: Doohan, McCrorie, Johnston, Porteous, Harvie, Magennis, Campbell, Reading (Middleton 78), Ferguson (McLennan 78), Hornby, Holsgrove (Maguire 84).

STRIJELCI: 1-0 Sandro Kulenović (10), 1-1 Connor McLennan (81), 1-2 Connora McLennan (89).

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak navečer na Šubićevcu u Šibeniku nije imala sreće u u dramatičnoj kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2021. protiv Škotske 2:1, iako je vodila do 80. minute. Nakon večerašnjih 90 minuta dojam je da su naši mladi nogometaši bili kvalitetniji od kadra škotskog izbornika Scotta Gemmilla, no ipak su Škoti zasluženo stigli do pobjede u drugom dijelu, nakon što su naši igrači potpuno pali…

Momčad Nenada Gračana, u kojoj više nema zvijezda poput Nikole Vlašića, Duje Ćaleta-Cara, Alena Halilovića i Josipa Brekala, odlično je otvorila utakmicu i povela već u 10. minuti. Nikola Moro, igrač za kojeg neki govore kako bi mogao biti i nasljednik Luke Modrića, je odlično ubacio s desne strane, a njegov novi suigrač iz Dinama Sandro Kulenović lijepo glavom pogodio sami kut za 1:0.

MLADA HRVATSKA REPREZENTACIJA U UTORAK IGRA SA ŠKOTSKOM: Gračan otkrio čega se trebaju bojati

Škoti podizali nivo igre nakon gola kojeg su dobili

No, kako je utakmica sve više odmicala Škoti su igrali sve bolje i bili sve opasniji. To se u zadnjoj fazi utakmice i materijaliziralo na konto Škota.

U 81. minuti Middleton je dodao McLennanu koji je primio loptu iskosa s desne strane. Kalaica je oklijevao i nije izašao pravovremeno u blok i McLennan je krasnim udarcem pogodio suprotni Šemperov kut za 1:1. Izjednačujući gol je potpuno presjekao Hrvatsku čija igra u sekundi raspala i tada se vidjelo da to neće biti dobro…

Škoti su nanjušili priliku i potpuno okrenuli utakmicu minutu prije kraja

Škoti su nanjušili priliku i potpuno okrenuli utakmicu minutu prije kraja. Neugodni Hornby je pobjegao Borni Sosi, ali ga je Stuttgartov bek uspio sustići i blokirati njegov udarac. U nastavku akcije lopta je došla do McCroriea koji je centrirao, a McLennanov udarac glavom nekako se provukao, dosta sretno i spretno, ispod Šempera u gol za konačnih 1:2.

Tako je Hrvatska upisala poraz u premijernom nastupu u kvalifikacijama za Euro u kojima će, osim sa Škotskom, u skupini igrati s Češkom i Grčkom, momčadima s kojima je igrala i u zadnjem ciklusu. Tu su još uz spomenute i Litva i San Marino, a na Euro će ići pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana momčad. Preostalih osam drugoplasiranih reprezentacija igrat će dodatne kvalifikacije. Vrijedi spomenuti kako se U-21 Euro igra u Sloveniji i Mađarskoj.