Splitski Hajduk prolazi kroz vrlo burno razdoblje. Sve je počelo s po mnogima neočekivanom smjenom trenera Valdasa Dambrauskasa, a nakon toga je jedan YouTuber u videu objavio da je Litavac otišao s Poljuda jer je "izgubio svlačionicu".

Nakon objave tog videa YouTuberu je Hajduk zaprijetio tužbom ako ne ukloni video.

Na YouTube profilu "Lažna Devetka" je, naime, prije tri dana objavljen video pod nazivom :" Istina o Valdasu procurila iz svlačionice?" U tom videu je objavio WhatsApp poruke koje su kružile društvenim mrežama, a on ih je dobio od nekoliko svojih fanova.

U porukama stoji da je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić zabranio Marku Livaji da igra nogomet na Skalicama, a on je jedini branio sada već bivšeg trenera, Također u porukama koje je YouTuber dobio možemo vidjeti da su igrači bili protiv toga da Nikola Kalinić i Livaja ne igraju obranu te da je navodno došlo do fizičkog sukoba između Dambrauskasa i jednog igrača.

U ponedjeljak je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius u razgovoru za Večernji list progovorio o situaciji na Poljudu i otkrio da je Dambrauskas dobio otkaz na njegov prijedlog.

"Valdasu još jednom hvala, ostavio je trag, napravio je jako dobre stvari prošle sezone, ostvario ciljeve koje smo imali, osvojio Kup i do zadnjeg kola borio se za naslov. Želim pojasniti raskid jer on je doveden na moj prijedlog u klub i na moj prijedlog smo i raskinuli. To je bila najteža odluka za mene, dugogodišnji smo suradnici. Možda bi bilo lakše ostaviti trenera i skrivati se iza njega, ali Hajduk je na prvom mjestu kao i ciljevi kluba. Zato sam ja odmah u Šibeniku ponudio predsjedniku mandat na raspolaganje, rekao sam da to u sportskom smislu ne ide u dobrom smjeru. Predsjednik je kazao da ne vidi gdje je moja krivnja, a dok on mene želi u klubu, dok imam podršku, ostat ću, ja volim Hajduk, volim ove ljude i grad i želim ovdje raditi. Kad sam, došao zatekao sam Hajduk u puno težem stanju nego danas. No ovo je nova sezona, a napredak ne vidimo. Ja sam na svakom treningu i nema više te energije", rekao je Nikoličius na početku.

Rekao je nakon toga i da će Mislav Karoglan voditi momčad najmanje do zime, tj. Svjetskog prvenstva u Kataru i odlučno demantirao glasinu da je došlo do fizičkog sukoba između Dambrauskasa i igrača.

"To odmah treba zaustaviti, ja sad odlučno ovdje tražim da se stane jer to su laži, a igrači imaju probleme. Nije bilo fizičkog kontakta među igračima, a glasine su izazvale neugodnosti, prijeti se igračima i njihovim obiteljima. Ništa od toga se nije dogodilo, a oni trpe jako ružne stvari. Dosta s tim, odmah", poručio je sportski direktor Hajduka.