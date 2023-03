U posljednjem susretu 27. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, je na stadionu Velodrome odigrao 2-2 protiv Strasbourga primivši dva gola u posljednjim minutama susreta.

Premda je od 30. minute igrao s igračem manje, OM je poveo 2-0, no u završnici susreta gosti su s dva brza gola izjednačili, a potom bili i korak do velikog preokreta.

Tudor je već nakon pola sata igre ostao s igračem manje. Leonardo Balerdi je kao posljednji igrač obrane napravio prekršaj koji je Jeremie Pignard 'nagradio' crvenim kartonom. Zanimljivo, argentinskom braniču, koji je u OM stigao u srpnju 2020. godine, bio je to već četvrti crveni karton u svim natjecanjima u bojama Marseillea.

OM je i s igračem manje poveo u 49. minuti. Ruslan Malinovski je odlično izveo slobodan udarac s ruba šesnaesterca, ali je Matz Sels dobro reagirao i obranio mu šut. Međutim, Chancel Mbemba je pokupio odbijanac pogodivši za 1-0.

Korak bliže pobjedi domaćin je stigao u 76. minuti Alexis Sanchez je izborio kazneni udarac, a zatim ga sigurno realizirao za 2-0. Međutim, Strasbourg je u samoj završnici uspio izjednačiti postigavši dva gola u razmaku od dvije minute, a oba gola zabio je Jean-Eudes Aholou.

U 88. minuti gosti su izveli korner, a Aholou se najbolje snašao smanjivši na 2-1. Samo minutu kasnije Aholou je opalio sa 25 metara pogodivši za 2-2, a u drugoj minuti nadoknade mogao je zabiti i treći gol, no Pau Lopez je obranio njegov udarac.

Na ljestvici vodi PSG sa 66 bodova, Marseille ima 10 bodova manje, a treći je Lens sa 54 boda.

"Naravno da sam ljutit i tužan. Imali smo 2:0 i na kraju nismo pobijedili. Presudio je crveni karton jer smo sat vremena igrali protiv izrazito fizički jake i moćne momčadi. Bilo nam je jako teško, a najviše sam ljutit jer to nije bio prekršaj za crveni karton. Postoji velika razlika kad nekog samo dodirneš ili kad ga gurneš. Balerdi ga je samo dotaknuo. Dobar sudac bi vidio razliku, danas to nije bio slučaj. Za mene to definitivno nije imalo veze s crvenim kartonom", rekao je Tudor pa dodao:

"Kasne promjene u igri koje sam napravio imale su smisla. Nedostajalo nam je kvalitete. Ništa, fokusiramo se na budućnost. Nekad pobjeđujemo, nekad gubimo, ali borit ćemo se do kraja."