TUČNJAVA TORCIDE I POLICIJE: Kaos u Zaprešiću, bačen i suzavac

Sukob Torcide i policije

Napeto je među pristalicama Hajduka. Klub im nikako ne uspijeva pobijediti, igrači odlaze, vlada frustracija i nezadovoljstvo.

No, torcidaši vole svoj klub, bezgranično, to nema dileme. Nerijetko to pokazuju na krivi način. U nedjelju u Zaprešić je došlo oko dvjestotinjak navijača Hajduka, a dio njih sukobio se s policijom, javlja 24 sata.

‘Naguravanje i sitne razmirice s redarima i policijom’

Odmah na početku utakmice, stoji u pisanju spomenutog medija, počelo je naguravanje i sitne razmirice s redarima i policijom.

Naime, prema prvim informacijama, policija je zabranila navijačima Hajduka unošenje transparenata na stadion. Ne zna se točno o kakvim se transparentima radi, je li riječ o udarnim transparentima grupe ili o porukama upravi i igračima.

Nitko nije ozlijeđen ni pretučen

Uglavnom, kad nisu smjeli transparenti, dio navijača odbio je ući na stadion.

Kad su to čuli, iz navijačke solidarnosti ovi koji su bili na utakmici, htjeli su izaći sa stadiona. I tu je policija reagirala i zapriječila im put. Realno, ako netko želi vlastitom voljom napustiti stadion, nitko, a ponajmanje policija ne bi ga trebala u tome sprječavati.

No, isto tako, postoji bojazan da Torcida nakon izlaska sa stadiona krene u grad i evo nereda, a pitanje je tko bi ih tada mogao spriječiti. Policija je reagirala, bacila suzavac i tada je nastao kaos. Nitko nije ozlijeđen ni pretučen.