Real Madrid je očitao lekciju Chelseaju na Stamford Bridgeu u sklopu prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Kraljevski klub je slavio s 3:1, a trostruki strijelac bio je sjajni Karim Benzema.

Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Real, dok je Mateo Kovačić ušao u igru na početku drugog poluvremena. Mnogi navijači su Thomasu Tuchelu zamjerili što hrvatski reprezentativac nije krenuo od prve minute.

A njemački strateg je pak sam priznao da je napravio grešku što je ostavio previše prostora Viniciusu Junioru.

Čudo od djeteta

"Ne možemo očekivati dobar rezultat nakon ovakve predstave. Bili smo daleko od svoje razine, pokušali smo u novoj formaciji, a utakmicu smo uništili ogromnim pogreškama. Nikada nije stvar u jednom igraču. To je na svima, kao i na meni", bio je kritičan Tuchel nakon susreta.

Zanimljivo, uoči susreta Tuchel je imao samo riječi hvale kada je pričao o Kovačiću, a na kraju je odlučio početi s Kanteom i Jorginhom.

"On i dalje izgleda kao čudo od djeteta, baš me današnji trening podsjetio na to. Ima sjajnu osobnost, draga je i skromna osoba. Jako je zainteresiran za nogomet, voli trenirati i igrati za momčad. To je čisto zadovoljstvo. Pratio sam njegovu karijeru već neko vrijeme, posebno dok je bio u Realu. Ključan je igrač za nas, na i van terena. Zna se ponašati i kakva kultura mora postojati u velikom klubu", ispričao je Tuchel.

Malo je čudno što ga je nazvao čudom od djeteta, ali Tuchel je očito htio poručiti da Kovačić i dalje igra kao mladić. Bilo kako bilo, Tuchel iznimno cijeni Kovačića i vjerojatno žali što mu nije dao priliku od prve minute.