STARI, MALO SI ZINUO / 'Tri lava' završila plava: Italija bacila u očaj Engleze i šutnula ih u niži razred Lige nacija: The Sun sprda 'Gordi Albion'; 'Prijeti nam horor. Čemu se nadati, ma kakva nogometna groznica?!'

Italija i Mađarska glavne su priče današnjeg programa Lige nacija jer su svojim pobjedama rušili direktne suparnike, odnosno velikane euro nogometa. Italija je na San Siru pobijedila Englesku 1-0, dok su Mađari nastavili sa sjajnim igrama u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija, te su ovaj put pobijedili uglednu i jaku Njemačku u Leipzigu 1-0. Mađarska je tako došla na korak do Final Foura. Britanski The Sun na zanimljiv način donosi poraz Engleske i ono što slijedi za reprezentaciju u ždrijebu za Euro 2024. "Pa, jeli vas groznica SP-a uhvatila? Vješate li svoju tablicu na zid, kupujete užasnu novu majicu, novi dres Engleske i svirate, puštate i slušate 'World In Motion' i 'This Time' (We’ll Get It Right)? Ne? Mislili smo da je tako... Ne nakon što je Engleska osuđena na ispadanje iz A razreda Lige nacija, bez pobjede - ili ijednog gola - u pet utakmica i sa još samo jednom utakmicom prije korumpiranog i nemoralnog turnira u Kataru. Engleski nogometaši milijunaši možda su jučer dobili veliko smanjenje poreza od kancelarke, ali dionice Garetha Southgatea padaju brže od Sterlinga na burzama. Ovoj strani Tri lava nedostajao je identitet i ozbiljno joj nedostaje igre jer su sami sebe nadmašili na San Siru i bili poraženi nakon Giacomom Raspadorijem sjajnim završetkom drugog poluvremena", stoji u tekstu The Suna. Što se tiče mađarskog trijumfa u Leipzigu nad Njemačkoj, sjajan pogodak odluke postigao je u 17. minuti Adam Szalai. Nakon kornera, na prvoj vratnici, Szalai se sjajno snašao te u skoku petom poslao loptu u domaću mrežu. Sve do kraja to je ostao jedini pogodak na susretu, s tim da su Nijemci opasno pritiskali, pogotovo u drugom poluvremenu. No, mogli su isto tako Mađari i uz uvjerljivije slavlje napustiti Leipzig, ali su odlične šanse propuštali Adam i Kleinheisler. Mađarska je time skočila na prvo mjesto u "skupini smrti“ ispred Italije, Njemačke i Engleske. O pobjedniku skupine i momčadi koja putuje na Final Four odlučit će zadnje kolo i međusobni susret Mađarske i Italije budući su Talijani ovog petka svladali Englesku u Milanu 1-0. Tamo je, pak, čovjek odluke bio Giacomo Raspadori, strijelac u 68. minuti. Prije posljednjeg kola Mađarska ima 10 bodova, a Italija osam. Treća Njemačka sa šest više ne može do prvog mjesta, kao i što je Engleska sigurno posljednja, s dva boda te se spušta u Ligu B. O pobjedniku odlučuje dvoboj Mađarske i Italije s tim da Talijanima igra samo pobjeda za proboj na Final Four. Bosna i Hercegovina pobijedila je u Zenici Crnu Goru 1-0 čime je kolo prije kraja osigurala prvo mjesto u skupini 3 Lige B, a to ujedno bosansko-hercegovačkim nogometašima osigurava igranje u elitnom razredu iduće sezone. Utakmicu je odlučio pogodak iz voleja Demirovića u nadoknadi prvog poluvremena, a Bosna i Hercegovina je pobjegla baš Crnogorcima na nedostižna četiri boda prednosti. Iza te dvije reprezentacije su Finci i posljednji Rumunji koji su u Helsinkiju odigrali 1-1. Finci su poveli golom Pukkija u 12. minuti, ali je u 52. izjednačio Tanase. Nogometaši Gruzije pobijedili su na domaćem terenu Sjevernu Makedoniju 2-0 čime su osigurali igranje u Ligi B u idućem ciklusu Lige nacija. Kolo prije kraja skupine 4 Lige C Gruzija ima šest bodova više od prvog pratitelja, upravo Sjeverne Makedonije, čime je napustila dosadašnje okruženje i iduće godine će igrati u znatno kvalitetnijoj Ligi B. Gruzijski nogometaši odigrali su cijelu aktualnu Ligu nacija vrlo kvalitetno te im je ovo bila četvrta pobjeda, uz jedan remi. Imaju i upečatljivu 14-2 razliku pogodaka. Ovom prilikom Gruzija je povela nakon autogola Miovskog u 35. minuti, a pobjeda je potvrđena u 64. minuti kada je Kvarackelija, igrač Napolija u sjajnoj formi na početku ove sezone, pogodio za 2-0. U toj je skupini Bugarska ostvarila premijernu pobjedu slavljem 5-1 protiv Gibraltara u ogledu s pet različitih strijelaca (Antov, Despodov, Kirilov, Stefanov i Petkov). Ligu D će iduće sezone Ligom C zamijeniti nogometaši Estonije koji su osigurali prvo mjesto u skupini 2. Estonija je ostvarila i treću pobjedu u isto toliko nastupa te je postala neuhvatljiva Malti koju je pobijedila na domaćem terenu, u Tallinnu ovog petka, s 2-1. Na kraju prvog dijela Malta je ostala s igračem manje (Borg), a Estonija je povela pogotkom Sappinena iz jedanaesterca. Unatoč igraču manje Malta je izjednačila u 51. minuti golom Teume, također iz jedanaesterca, ali je trebala sva tri boda na ovom gostovanju. Nije osvojila ni jedan jer je Anier u 86. minuti pogodio za slavlje Estonije koja napušta najslabiji razred ovog natjecanja. Liga nacija, rezultati: Liga A, skupina 3: Njemačka - Mađarska 0-1 (Szalai 17) Italija - Engleska 1-0 (Raspadori 68) Ljestvica: 1.Mađarska 5 3 1 1 8-3 10 2.Italija 5 2 2 1 6-7 8 3.Njemačka 5 1 3 1 8-6 6 4.Engleska 5 0 2 3 1-7 2 Liga B, skupina 3: Bosna i Hercegovina - Crna Gora 1-0 (Demirović 45+1) Finska - Rumunjska 1-1 (Pukki 12 / Tanase 52) Ljestvica: 1.BiH 5 3 2 0 7-4 11 2.Crna Gora 5 2 1 2 6-4 7 3.Finska 5 1 2 2 6-6 5 4.Rumunjska 5 1 1 3 2-7 4 Liga C, skupina 4: Gruzija - Sjeverna Makedonija 2-0 (Miovski 35-ag, Kvarackelija 64) Bugarska - Gibraltar 5-1 (Antov 23, Despodov 36, Kirilov 52, Stefanov 55, Petkov 81 / Chipolina 26) Ljestvica: 1.Gruzija 5 4 1 0 14-2 13 2.Sj. Makedonija 5 2 1 2 7-6 7 3.Bugarska 5 1 3 1 9-8 6 4.Gibraltar 5 0 1 4 2-16 1 Liga D, skupina 2: Estonija - Malta 2-1 (Sappinen 45+6-11m, Anier 86 / Teuma 51-11m) Ljestvica: 1.Estonija 3 3 0 0 6-2 9 2.Malta 4 2 0 2 5-4 6 3.San Marino 3 0 0 3 0-5 0