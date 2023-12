Nogometaši Osijeka i Rijeke u susretu su 17. kola HNL-a na Opus Areni igrali 0-0.

Bila je to dinamična utakmica usprkos jakoj kiši, a bliži pobjedi su bili gosti. No, u 21. minuti Fruk je nakon odličnog prolaska kroz domaću obranu pucao tik pored vratnice sa 10-ak metara iskosa, dok je u 73. minuti Malenica odličnom obranom zaustavio šut Pašalića.

Druga Rijeka sada ima 32 boda, četiri manje od vodećeg Hajduka koji od 17.30 sati igra na Poljudu protiv Gorice, dok je Osijek peti sa 23 boda, tri manje od četvrte Gorice.

"Kad ne zabiješ gol moramo biti zadovoljni s bodom, uvijek se može dogoditi neki zalutali metak. Realizacija nije bila na razini, želim zahvaliti našoj publici koja nas je bodrila. Osvojili smo samo bod, ali dečki su ostavili srce na terenu. Svaka čast Malenici, ali mislim da su situacije bile takve u kojima da smo mi bili konkretniji bi bez problema zabili", rekao je trener Rijeke Željko Sopić, dok je domaći strateg Zoran Zekić istaknuo:

"Moram biti zadovoljan s bodom. Bio sam sretan nakon prvog dijela, imali smo i energiju i dubinu, par prekrasnih situacija, ali ih nismo realizirali. U nastavku je Rijeka bila bolja, hvala bogu imali smo raspoloženog Malenicu. Rijeka ima devet bodova više, to je takav trenutan odnos snaga, to me ne veseli, ali tako je."

"Laički rečeno, ako ne pucaš po golu ne možeš ga ni zabiti. Promjene su sastavni dio našeg posla, svi nekad misle da trebaju igrati, treba nam bolji roster, i kroz rad i kroz imena, ne dobivamo potrebnu kvalitetu s klupe."

"Ozljeda Fiolića nas je isto poremetila, nadam se da nije ozbiljnije naravi. Svi smo u teškoj situaciji, pola lige je u teškoj situaciji. Trebamo naći čovjeka koji će preuzet odgovornost u nastavku, koji će pokazati hrabrost na lopti."

