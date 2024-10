Trener Salzburga o poražavajućem podatku u LP: 'Moramo zaustaviti taj crni niz'

Teški su tjedni iza nas i moramo se što prije vratiti pobjedama, rekao je trener nogometaša Salzburga Pepijn Lijnders, prije susreta trećeg kola Lige prvaka protiv Dinama.

Dvoboj je na rasporedu u srijedu s početkom u 21 sati, a Salzburg taj ogled dočekuje bez osvojenog boda u dosadašnjem dijelu natjecanja. Poražen je u Pragu od Sparte 0-3 i potom na domaćem terenu od Bresta čak 0-4. Dinamo je startao teškim porazom kod Bayerna 2-9 nakon čega je u Zagrebu osvojio bod protiv Monaca odigravši 2-2.

„Moramo se boriti za svaku loptu i napraviti sve kako bi ostvarili svoj cilj. On je jasan, želimo pobjedu. Od starta susreta moramo pokazati glad za pobjedom. To moramo prezentirati našim navijačima, ali i suparniku. Želim odigrati s puno strasti. Moramo započeti utakmicu s presingom, s visokim intenzitetom na svakom kutu terena“, najavio je Lijnders, 41-godišnji nizozemski stručnjak.

Aktualni austrijski doprvak ne stoji dobro ni u domaćoj Bundesligi te je trenutačno četvrti na ljestvici.

„Zadnji domaći poraz od Bresta 0-4 izgleda jako ružno, ali koliko god to možda smiješno zvuči, mislim da smo dobro odigrali tu utakmicu. Bolje nego kod Sparte. Znam za podatak da Salzburg doma nije pobijedio u Ligi prvaka već dvije godine i sve moramo napraviti kako bi se zaustavio taj crni niz. Moramo uložiti dodatan trud i energiju da to zaustavimo. To će od nas tražiti i vrlo hrabru predstavu u srijedu. Isto tako, europski izazovi ne opraštaju, u njima treba maksimalno koristiti sve prilike na mogućem putu do pobjede“, dodao jer Lijnders te se osvrnuo na svog kolegu s druge strane Nenada Bjelicu i jednog igrača Dinama.

„Uvijek je lijepo vidjeti mlade, talentirane, nove snage u nogometu, a Dinamo ima jednu takvu kvalitetu. Baturina je sjajan igrač, njegove su mogućnosti velike. Znam da Bjelica neće biti na klupi zbog crvenog kartona, ali on jako dobro poznaje austrijski nogomet. Zna što se može očekivati i kako se postaviti. No, gledamo sebe. Vjerujem u svoje dečke, svi moramo gledati u istom smjeru, jednako se žestoko truditi, sve raditi na najbolji mogući način i tada ćemo se vratiti pobjedama“.

