U nedjelju s početkom u 15 sati Rijeka igra utakmicu 12. kola Supersport HNL-a protiv Pule. Uoči ovog "derbyja della Učka" Rijeka je prvoplasirana ekipa na tablici, s bodom više od drugog Hajduka i tri boda prednosti nad trećim Dinamom koji ima jednu utakmicu manje. Istra je pretposljednja.

"Ovo je neka vrsta derbija. Drago mi je da će biti jako puno naših navijača. Bez obzira na trenutno stanje na ljestvici, očekuje nas zahtjevna utakmica. Nadam se da smo izvukli pouke iz utakmice protiv Rudeša, koja je bila prije nekoliko tjedana. Spremni smo i nadam se da ćemo ispuniti zadani cilj, a to je pokušati osvojiti tri boda", rekao je trener Rijeke Željko Sopić na početku konferencije za medije.

"Ne uđete li 100 posto u utakmicu, nitko u HNL-u ne može biti siguran da će pobijediti. Stalno spominjem Rudeš jer sam ondje odrastao i jer gajim neke emocije. Rudeš je posljednji, ali vjerujte mi da ga nitko neće lako pobijediti. Budete li opušteni, imat ćete velike probleme. Gleda se samo taj dan", rekao je pa se vratio na temu Marka Livaje, koji je napustio reprezentaciju nakon što su ga vrijeđani navijači na Rujevici, i svoje izjave da "ako netko plati kartu, može vikati što želi".

"Mogu na press-konferenciji reći da svatko tko kupi kartu može se derati što hoće. E, sad, ja kad dođem na utakmicu i derem se "ubij nekoga", postoji neka policija i lagano je to krivično djelo. Pričao sam o općenitom folkloru na utakmicama. Ne znam baš da u Zagrebu Bad Blue Boysima ili Torcidi prije utakmice dolaze Uprave ili igrači i govore derite se to i to ili nemojte se derati to i to. Pitali ste me za navijače. Oni uvijek stoje između, odnosno na strani kluba, išlo dobro ili loše. A što se tiče medija... Vi morate prodati svoj proizvod. Izvučete iz teksta i kažete: "Sopić je rekao to i to." Nemam problema s time. Znam što govorim i uvijek stojim čvrsto na zemlji. Toliko o tome", poručio je.