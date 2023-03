Karijera Edena Hazarda od dolaska u Real 2019. godine se strmoglavila. Belgijanac je došao kao ogromno pojačanje, uostalom plaćen je 115 milijuna eura, no nije se uspio nametnuti u Kraljevskom klubu, a čini se da su u Realu i odustali od njega.

Tu je tužnu istinu otkrio i njegov intervju na belgijskoj nacionalnoj televiziji u kojem je rekao da osim što ne igra niti ne priča sa trenerom Carlom Ancelottijem.

Na te tvrdnje se osvrnuo i sam Ancelotti na konferenciji za medije prije uzvratnog susreta protiv Liverpoola.

'Vinicius igra na njegovom mjestu'

"Istina je. Mi ne razgovaramo, ali to nije važno. To se događa i kada imate više djece u kući. S nekima razgovarate više, s nekima manje. Najvažnije je da jedan drugoga poštujemo. Zašto Hazard ne igra? Pa zar nije jasno? Postoji žestoka konkurencija u našoj momčadi. Tako je, kako je. Vinicius igra na njegovom mjestu, a on nam je jako važan", rezolutan je bio don Carlo kako ga od milja nazivaju španjolski mediji.

Usprkos toj činjenici, Hazard je u intervjuu istaknuo kako želi ostati u Realu i iduće sezone što je razumljivo s obzirom na golema primanja koja ima. Za Kraljeve je Hazard u 73 utakmice upisao sedam golova i 11 asistencija, a vrijednost prema Transfermarktu mu je od 2019. godine pala sa 150 na 7.5 milijuna eura.