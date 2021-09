U susretu petog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je u ponedjeljak na svom stadionu protiv Granade odigrala 1-1, a izjednačujući pogodak zabila je u 90. minuti.

Granada je povela preko Domingosa Duartea već u 2. minuti. Unatoč stalnog pritiska i dobrih prigoda Barca nikako nije uspijevala zatresti mrežu protivnika sve do 90. minute, kada je za 1-1 pogodio branič Ronald Araujo.

Barcelona je ponovo odigrala vrlo lošu utakmicu, a trener Ronald Koeman vukao je neke doista sumnjive začuđujuće poteze. Recimo, u obranu, od prve minute, gurnuo je četvoricu igrača čiji je prosjek godina oko 20, a onda je tek u posljednjih 15 minuta susreta ubacio Gerarda Piquea i to pazite sada, u napad.

Koemana su mediji odmah nakon utakmice krenuli potapati s kritikama, a on je na konferenciji za medije rekao svoje mišljenje o tome zašto je Barcelona odigrala tako kako je odigrala, dakle, loše.

Zašto igraju loše?

"Evo pogledajte nam samo popis igrača. To je sve što smo mogli, nemamo mi više igrače iz doba tiki-take i moramo igrati svojim stilom. Mislim da smo igrali dobro, a da je ostalo još malo vremena, mogli smo i pobijediti. Osnovni sustav bio je 4-3-3, kasnije sam radio izmjene u skladu s onim što sam imao na klupi. Nije ovo Barcelona otprije osam godina. Tako je kako je", rekao je Koeman.

Činjenica je Barceloni nedostaju neke ključne figure koje Koeman nikako ne može nadomjestiti.

"S Fatijem i Dembeleom bilo bi drukčije jer bismo imali više dubine. Granada nam je oduzela prostor, branila se s puno igrača. Barem smo izjednačili, ali šteta je što smo ostali bez dva boda. Ne možemo biti sretni bodom protiv Granade", rekao je Koeman.

Zatim je prozvao nogometaše Granade, pomalo ironično, zbog njihova stila igre i pristupa utakmici, koji im je nakraju donio bod, a mogao je čak i sva tri.

"Borili smo se i igrali dobro u drugom poluvremenu, ali od druge minute oni su tratili vrijeme i to se mora promijeniti. Izgubili smo puno vremena zbog gluposti, zbog ozljeda koje nisu bile ozljede, suci moraju to smanjiti prije same završnice", poručio je trener Barcelone.