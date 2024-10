Trener Hrvata izgubio od Cityja pa ničim izazvan spominjao DInamo

Engleski prvak Manchester City je "projurio" kroz Bratislavu porazivši Slovan sa 4-0.

Marko Tolić je za Slovan, koji je upisao drugi poraz, igrao do 78. minute, baš kao i Joško Gvardiol na suprotnoj strani. Mateo Kovačić nije ulazio u igru za City koji sada ima četiri boda.

Nakon utakmice trener Slovana Vladimir Weiss komentirao je viđeno:

"Ovo je drugi svijet, mi imamo svoj. Zasluženo smo prošli u Ligu prvaka, ali ovo su svjetske momčadi. Ako se Pepovi igrači ne ozlijede, jer i oni imaju tešku ligu, mogu opet osvojiti. Imamo protivnika za kaznu, ali i za nagradu, to nam je iskustvo. Mladi igrači uče i pamtit će to do kraja života. Još ćemo se boriti sa zagrebačkim Dinamom koji je na našoj razini."

Ilkay Gundogan je načeo mrežu slovačkog sastava u osmoj minuti, a već u 15. minuti je bilo 2-0 nakon što je Phil Foden pogodio na dodavanje Jeremyja Dokua. Foden je bio vrlo blizu gola i u 26. minuti, no pogodio je stativu. "Građani" su sve dvojbe, ako ih je uopće bilo, razriješili u 58. minuti kada se među strijelce upisao i Erling Haaland na asistenciju Rica Lewisa. U 74. minuti je konačnih 4-0 postavio mladi Englez James McAtee postigavši svoj prvi gol u LP.

