Počela je nova sezona HNL-a, a na premijeri prvenstva i u najvećem hrvatskom derbiju nogometaši Hajduka su nakon preokreta, na maksimirskom stadionu, svladali Dinamo 2-1 (0-1).

Dinamo je poveo u 35. minuti kada je strijelac bio Bruno Petković. Preokret je uslijedio u nastavku susreta. Marko Livaja je izjednačio u 74. minuti, dok je Rokas Pukštas u 93. zabio za 2-1 i pobjedu Hajduka.

Dojmove je nakon utakmice podijelio trener Bijelih Ivan Leko koji ističe da je Hajduk bio lošiji nego u Superkupu.

"Meni se isto više sviđao Hajduk u Superkupu jer smo bili bolji, ali tko te pita. Izgubili smo trofej. Danas je Hajduk bio lošiji, Dinamo bolji i upozoravali smo da će biti bolji. Koriste kvalitetu koju imaju, a mi mekani, pogotovo prvo poluvrijeme. S druge strane, okrenemo utakmicu, rekao bih zasluženo. Činjenica je da smo mi u Maksimiru dobili prvaka s naša tri ključna igrača koji danas nisu došli na utakmicu. To mene veseli jer smo htjeli napraviti konkurenciju. Mlakar, Sahiti, Benrahou… Ja sam siguran da oni mogu 30 posto bolje, a mi smo ovdje dobili", započeo je Leko pa nastavio:

"To me veseli. Imali smo puno sreće. Da su zabili penal, to je 3:0 na kraju i onda katastrofa i drama. Sreća, sreća… Ja jako vjerujem u sreću. Šuti, radi, budi ponizan i pogledat će te. Nas je danas pogledalo. Da izgubiš 3:0, ajde sutra dođi doma. Pred nama je puno rada, moramo šutjeti jer je svaka sljedeća utakmica jako bitna. Sad nam dolazi Rijeka, protivnik koji je dobar. Proveselit ćemo se jer nije svakih pet minuta da Hajduk ovdje dobije."

Leko je istaknuo kako mu ovo nije najdraža pobjeda u karijeri, i da mi mijenjao ovu pobjedu za Superkup. Dotaknuo se i nevremena u Zagrebu.

"Da budem iskren, prije sastanka smo gledali vani i pomislio sam što je to bilo prije dva dana. To su tragedije. Ovo što mi pričamo tu je ništa, to su tragedije. Mi kao narod imamo empatije za pomoći i svi smo tu, trebamo biti jer danas je Zagreb, sutra je Osijek pa je Zadar… Trebamo pokušati pomoći ljudima."

Uprave klubova su sastale nakon 12 godina.

"To je jedino normalno, tako treba bit. Ovo je sport. U nogometu se pobjeđuje i gubi, ali ja se jako veselim. Ja ću sad navijati da hrvatske ekipe dobiju, da dobije Dinamo, Rijeka, Osijek. To možda nije popularno reći, ali je tako. Nitko više ne voli dobiti Dinamo od mene ili Hajduk od Bišćana. Tako treba biti. Pa zašto si ne bismo stisnuli ruku? Budimo normalni, da se može na Maksimir s Hajdukovim dresom i u Split s Dinamovim. Možda ja živim na nekom drugom planetu, ali ima i većih rivalstava od ovog pa su ljudi normalni", zaključio je Leko.

