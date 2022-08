U zadnjoj utakmici 6. kola SuperSport HNL-a Hajduk je na Poljudu sa 2-1 svladao zagrebačku Lokomotivu i došao do treće pobjede u četiri nastupa u novoj sezoni hrvatskog nogometnog prvenstva.

Hajduk je pitanje pobjednika razriješio u šest minuta prvog poluvremena. U 33. minuti svoj prvi pogodak za Hajduk postigao je nigerijski stoper Chidozie Awaziem koji se sjajno snašao u kaznenom prostoru, oslobodio se između trojice gostujućih obrambenih igrača i poslao loptu u mrežu. U 39. minuti je nakon udarca iz kuta Lukas Grgić spretno ugurao loptu u gol, a nakon višeminutne provjere zbog mogućeg igranja rukom i zaleđa, taj je pogodak priznat.

U 74. minuti Lokomotiva je smanjila iz kaznenog udarca. Izborio ga je Goričan, a realizirao Sandro Kulenović.

Livaja je nervozan

Nakon utakmice trener Valdas Dambrauskas komentirao je izdanje protiv Lokomotive, ali usput je najavio utakmicu s Villarrealom koja se igra na Poljudu za nekoliko dana te je otkrio što se događa s Livajom.

"Potencijalne prilike nisu bile prave, bili smo umorni. Zadovoljan sam pobjedom. Kolovoz je težak jer igraš Europu i ligu, a Lokomotiva je zahtjevan protivnik. Dali smo ipak više od njih i zaslužili smo pobjedu. Moramo napredovati u napadačkim akcijama", kazao je u uvodu.

Zatim je govorio o Livaji koji ne zabija i djeluje nervozno. "Livaja je nervozan? Što da govorim o njemu? Što je Marko Livaja dobio prije ove utakmice? Dobio je nagradu za najboljeg strijelca prvenstva. On je najbolji igrač lige i tu priča završava. I on je čovjek, ako mislite da će non stop zabijati hat-trick, to nisu realna očekivanja. On će uvijek stvarati razliku na terenu", veli trener.

O Villarrealu

Kazao je zatim kako Hajduku ne trebaju pojačanja u vezi. "Ne trebamo nove igrače, moramo bolje igrati. Znam da nismo dobro gradili igru s Dinamom i Villarrealom, protiv Lokomotive smo htjeli ubrzati igru, ali smo previše žurili. U četvrtak će biti drugačija utakmice i uvjeren sam da će biti bolje uz navijače i božju pomoć. Ovaj klub živi s navijačima", veli trener pa komentira Villarreal.

"Gledao sam prvo poluvrijeme protiv Atletica, a znate što je Atletico, jedna od najboljih defanzivnih momčadi. Villarreal je za nas golem izazov, ali ako pružimo sve što znamo, a sreća nas malo posluži ovaj grad može doživjeti čudo. Koja je taktika? Trebamo sve. Ključne trenutke, maksimum igrača, moramo dati i ono za što nismo znali da imamo. Neću obećati ništa osim da ćemo na terenu pružiti sve što znamo i možemo", završio je Valdas Dambrauskas.