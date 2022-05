Chelsea je praktički osigurao jedno od prva četiri mjesta koja vode u Ligu prvaka sljedeće sezone 3-0 (1-0) gostujućom pobjedom protiv Leeds Uniteda, ali tu pobjedu je ozljedom "platio" hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić.

Na njegov gležanj je žestoko startao Daniel James u 24. minuti te mu je sudac Taylor opravdano pokazao crveni karton. Kovačić je ostao na travnjaku još pet minuta, ali je onda morao biti zamijenjen.

'Jako ga boli i neće igrati'

Kovačićeva ozljeda vjerojatno je dosta teška jer se već i na slikama vidi da mu je gležanj vjerojatno istegnut ili iskrenut, a to će biti golemi problem za trenera Thomasa Tuchela koji za tri dana igra finale FA kupa protiv Liverpoola.

Tuchel je potvrdio da Kovačić neće igrati u finalu Kupa, a otkrio je i u kakvom je stanju Vatreni.

"Bilo bi čudo da Kova zaigra u finalu FA Kupa. Vrlo, vrlo, vrlo je izvjesno da neće igrati. To su jako loše vijesti za nas. On nam je ključan igrač i vidjeli ste koliko nam znači. Trebalo bi se dogoditi čudo da zaigra. Nije dobro, dosta ga boli. To je isti gležanj s kojim je već imao problema. Nadam se da sam u krivu što se Matea tiče, ali mislim da ga nećemo gledati u finalu FA kupa. Igrao je finale Liga kupa i polufinale FA kupa s istom ozljedom i probao je igrati i sada, ali bilo je nemoguće tako da je izašao. Gležanj mu je natekao i jako ga boli", rekao je njemački trener.

Ako ništa, nadamo se barem da će se Mateo oporaviti do sljedeće reprezentacijske akcije koja je na rasporedu sljedeći mjesec.