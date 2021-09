Trener Barcelone, Ronald Koeman, dao je opširan i ekskluzivan intervju za nizozemski Voetbal International, koji prenosi Goal.com, i bez previše zadrške govorio je o stanju u klubu, kao i o brojnim drugim temama, ali najviše je iznenadio izjavama o Lionelu Messiju.

Messi je kratko surađivao s Koemanom, ali dovoljno da Nizozemac uvidi kakav je Leo uistinu igrač i koliko je značio Barceloni. Koeman je otkrio kako je Messi na treninzima bio tiranin i da je prezirao gubiti u bilo kojoj igri ili vježbi na treningu.

"Messi sve je zamaskirao. Bio je toliko dobar, pravi pobjednik. Naravno da je bio okružen dobrim igračima, ali on je činio razliku. Svi su zbog njega bili bolji. To nije kritika, samo opservacija. Znao sam koliko je dobar, ali ipak je bilo lijepo to gledati izbliza iz dana u dan. Sve što želiš naučiti igrača, prepoznavanje situacija, uzimanje lopte pod pritiskom, brzinu s loptom, završnicu, kod Messija je sve bilo za desetku. To nije normalno", kazao je Koeman.

Opisao je zatim kako je to izgledalo na treningu s Messijem.

"Kad bismo na treningu radili na šutiranju, neki igrači počeli bi s laganim udarcima, pomalo se glupirali. Ali s Messijem sve je bilo bum, bum, bum, bum. Bez okolišanja, uvijek učinkovito. I uvijek je želio pobjeđivati u svemu. Kada su igrači u krugu, a drugi se dodaju oko njih, ako spoje 20 dodavanja, ovi u sredini su opet na redu. Ako im se to dogodi triput, igrači formiraju dva reda, a ovi iz sredine moraju proći kroz njih dok ih ovi udaraju po glavi i slično. Pitao sam Messija je li mu se to ikad dogodilo. 'Da, jednom', rekao mi je. Svih tih godina. S njim stariji igrači nikad nisu na treningu izgubili od mlađih. Dogodilo mu se jednom i tjedan dana se ozbiljno ljutio zbog toga. Pravi tiranin", izjavio je Koeman i ustvrdio kako treninzi otkako nema Messija više nisu isti.

Veliki utjecaj na klub

Naveo je i zanimljiv primjer s treninga otkada nema Messija.

"Kad sam postao trener, razgovarao sam s njim u njegovoj kući u Castelldefelsu. Odmah sam primijetio koliko je involviran i zainteresiran za nogomet. Početak je bio težak i zbog toga se kasnije ispričao. Pokazivao je sve više i više entuzijazma. Izvedba s njim je savršena. Ponekad na treningu imamo vježbu u kojoj moraš pogoditi mali gol. Nekidan sam vidio Ansua Fatija kako je promašio za tri metra, samo zbog nedostatka koncentracije. To mu se ne bi dogodilo da je Messi tu jer bi se on razbjesnio", ispričao je trener Barcelone.

Koeman kaže kako je Messi zaista poseban i da nikada nije upoznao igrača s takvom nogometnom inteligencijom, nakon Cruyffa.

"Osim Yohana Cruyffa, nikad nisam upoznao nekog s takvom nogometnom inteligencijom. Moj pomoćnik Alfred Schreuder ponekad objašnjava vježbe na engleskom, koji Messi ne govori baš dobro. Ali nakon nekoliko sekundi sve razumije. Prošle sezone donio je 50 golova - 30 zabio i 20 namjestio. Bio je pravi primjer suigračima. Kad smo osvojili kup, a Messi je osvojio toliko većih trofeja, vidjeli ste da mu je ovaj put zaista nešto značio. U svim tim mladim igračima vidio je budućnost kluba. Svi ti dečki željeli su se fotografirati s njim, nikad nisam vidio takvo što", kaže trener i zatim zaključuje.

"Toliko je bio velik i još je. Bio je šok za cijelu momčad što više nije ovdje", rekao je Koeman.