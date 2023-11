PEH ZA PEHOM / Treći dan Vatrenih na Maksimiru: Nove brige za Dalića, još jedan reprezentativac propustio trening

Peh za pehom pogađa reprezentaciju, nakon Kovačića izbornik Dalić ostao je i bez Vlašića i Juranovića. Unatoč tome izbornik i dalje ima dobre opcije iako se to možda na prvu ne čini tako s obzirom da je Hrvatska na desnom beku ostala samo na Stanišiću. S druge strane Stanišić sve više igra u Leverkusenu, vodećoj momčadi Bundeslige i sve mu više vjeruje trener Xabi Alonso. Najveća nepoznanica je i dalje tko će zamijeniti Kovačića, hoće li to biti Mario Pašalić ili će to biti Luka Ivanušec kojeg je Dalić već provjerio na toj poziciji. Još jedan problem za Dalića bi mogao biti izostanak Luke Sučića s današnjeg treninga zbog probavnih tegoba, no s njim bi trebalo biti sve u redu. Ostale vijesti s treninga Vatrenih pogledajte u prilogu u nastavku.