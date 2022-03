S 19 godina stigao je u Manchester United za 31 milijun eura. Bilo je to 2007. godine kada su to bili nevjerojatni novci za jednog nogometaša, a veliki Sir Alex Ferguson vidio ga je kao zamjenu za Paula Scholesa.

Riječ je o bivšem brazilskom reprezentativcu Andersonu Luisu de Abreu Oliveiri, poznatijem kao Anderson. Svoju karijeru je počeo u Gremiju, a kao 18-godišnjak prelazi u Porto.

Mnogi su smatrali da je Brazilac jedan od najvećih promašaja u karijeri velikog Alexa Fergusona, ali njegov bivši suigrač tvrdi drugačije.

Što je sve mogao

Ben Foster nekada je bio pričuvni vratar Manchester Uniteda te se nagledao velikih igrača koji su trčali Teatrom Snova. Jedan od takvih bio je i upravo Anderson, za kojeg Foster tvrdi da je trebao imati puno bolju karijeru.

"Mogao je biti najbolji igrač na svijetu u jednom trenutku, vjerujte mi da je. Svi su to tvrdili, ali njega jednostavno nije bilo briga. Usprkos tome, na terenu je bio sjajan", počeo je Foster.

Usporedio ga je s Carlosom Tevezom, koji je ipak imao puno bolju karijeru od Andersona.

"Isti je bio i Tevez, ima nešto u tim Južnoamerikancima", kaže vratar Watforda.

Svi se slažu

A slično mišljenje o Andersonu dijeli i Rafael, nekadašnji desni bek Manchester Uniteda, koji je u svojoj knjizi otkrio:

"Reći ću vam nešto o Andersonu. Da se ponašao kao profesionalni nogometaš bio bi najbolji na svijetu. To vam tvrdim potpuno ozbiljan. Ne sjećam se kada je nešto shvatio ozbiljno, samo je volio život i u neku ruku to mu je bila kvaliteta. On bi pojeo sve što je vidio ispred sebe", napisao je.

Anderson je za United skupio 181 nastup te je osvojio šest trofeja. Nakon toga je nosio dresove Fiorentine, Adane Demirspor, Coritibe i Internacionala, a karijeru je zaključio 2020. godine.