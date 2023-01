Harry Maguire je 2019. godine preselio iz Leicester Cityja preselio u Manchester United za 87 milijuna eura, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. No, engleski stoper nije opravdao uloženi iznos, a dolaskom Erika Ten Haga na klupu Uniteda stvari su za njega postale još gore.

Njegove neshvatljive pogreške očito su došle na naplatu dolaskom Nizozemca te je Maguire zakucan za klupu. Koliko su stvari loše po Maguire jasno pokazuje i činjenica da Ten Hag radije koristi Lukea Shawa na stoperskoj poziciji, inače lijevog beka.

"Harry se mora boriti za svoju poziciju, sve se brzo može promijeniti. Sve je u njegovim rukama, a vidim da napreduje. Igrao bi više nakon Svjetskog prvenstva, ali se razbolio, a kada se vratio bili smo u dobrom nizu te je znao da mora čekati svoju priliku. To su pravila", rekao je Ten Hag.

Velikan zainteresiran

No, čini se da mu je odzvonilo u Unitedu. Kako piše The Sun, talijanski Inter je poslao ponudu za Engleza te bi ga voljeli dovesti na posudbu kao zamjenu za Milana Škriniara koji će preseliti u PSG.

Ipak, Maguire još uvijek ne želi preseliti u Seriju A, te želi ostati na Old Traffordu barem do ljeta. Potom će odlučiti gdje će igrati u budućnosti. Do kraja prijelaznog roka je ostalo još malo pa je za očekivati da će Maguire ostati u Unitedu, barem do ljeta.

Tako se engleskom reprezentativcu ponovno nasmiješila sreća. Iako igra loše kada igra, a trenutno ne igra uopće, za njega su i dalje zainteresirani velikani.