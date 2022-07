Hrvatski branič i bivši reprezentativac Matej Mitrović (28) nakon gotovo deset godina vratio se u Rijeku. Mitrović je nedavno raskinuo ugovor s Club Bruggeom, i to nakon što je prošle godine stavio potpis na novi, koji mu je trajao do 2024. godine. No, nakon samo jedne sezone došlo do raskida i kao slobodan igrač mogao je otići u novi klub.

Belgijski mediji su nakon raskida ugovora objavili da su se Mitroviću javila tri hrvatska kluba, ali da je favorit za njegovo dovođenje zagrebački Dinamo. Međutim, na koncu je odabrao Rijeku. A čini se da bi njegovim stopama mogao i još jedan bivši hrvatski reprezentativac i nekada najveći talent hrvatskog nogometa, Alen Halilović.

Halilović je s 26 godina slobodan igrač i u potrazi je za novim klubom, a kako tvrdi portal Rijekadanas, gotovo sigurno će potpisati za klub s Rujevice.

Nigdje se nije snašao

Halilovića su nekada zvali "hrvatskim Messijem" i on je 2014. godine, kao klinac, prešao baš u Barcelonu, ali tamo se nikada nije izborio za mjesto u momčadi pa su ga slali na posudbu u Gijon, gdje se također nije proslavio. Nakon dvije godine prodali su ga HSV-u za pet milijuna eura, a ovi su ga pak nakon jedne sezone posudili Las Palmasu, gdje je čak igrao dobro, ali vraćen je HSV-u i zatim kao slobodan igrač odlazi u Milan.

Niti u Italiji se nije proslavio, oni su ga također slali na posudbe u Standard i Heeerenveen, ali, nažalost, nije briljirao niti u njihovim dresovima. Posljednje dvije sezone igrao je u Birminghamu i Readingu, ali na kraju ga niti jedan od tih dvaju klubova nije zadržao.

Trenutno je slobodan igrač, ali očito neće biti zadugo jer Rijeka je navodno opasno zagrizla.