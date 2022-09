Prema mnogima najbolji nogometaš svih vremena, Lionel Messi, mogao bi na kraju ove sezone napustiti PSG. Argentinski čarobnjak ima ugovor s francuskim velikanom do lipnja sljedeće godine i brojni ugledni mediji tvrde kako ga neće produžiti, te da će karijeru nastaviti drugdje. No, to je do sada bilo samo u sferi nagađanja.

Do sada se ta priča već mogla čuti, kao i spekulacija da će se vratiti u Barcelonu, a spominjao se i odlazak u MLS, odnosno u Inter Miami, koji je u vlasništvu Davida Beckhama. Messi je sam kazao kako će tu odluku donijeti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje je njegova Argentina jedna od glavnih favorita.

Vraća se u Barcu?

No, pojavila se informacija, koju donosi španjolski novinar koji dobro poznaje prilike u Barceloni, Miquel Blazquez, da ne postoji nikakva šansa da Messi produlji ugovor s PSG-om. Zbog toga već sada brojni mediji usko vezani uz Barceloni romantiziraju o njegovu povratku na Camp Nou.

Te je napise dodatno začinila i izjava dopredsjednika Barcelone, Eduarda Romeua koji tvrdi da bi klub mogao financijski podnijeti Messijev ugovor sljedeće sezone.

Pa ipak, uzet ćemo ovu informaciju s dozom rezerve jer ista je ovakva priča bila prošle sezone s Kylianom Mbappeom koji je, kako se onda pisalo, raskrstio s PSG-om i sve dogovorio s Realom, pa ga je PSG na kraju ipak uspio nagovoriti da ostane. Moguće je da će isto napraviti i s Messijem jer Argentinac je ove sezone ponovo u vrhunskoj formi i već sada ima šest golova i osam asistencija u 11 utakmica.