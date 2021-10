Bivši kapetan Rome, Francesco Totti, u intervju za Guardian istaknuo je kako mu se ne sviđa kako se nogomet promijenio u posljednjih nekoliko godina.

"Ja sam nogomet igrao u potpuno drugačijoj eri. Bio je to nogomet koji se igrao zbog ljubavi koja je dolazila od navijača. 25 godina sam igrao za ekipu za koju sam i navijao, meni je bilo jako lako odabrati. Teško je uspoređivati to vrijeme i ovo danas. Igrači danas idu tamo gdje im nude više novca, ne mogu reći da to ne razumijem. Danas je nogomet - biznis", rekao je Totti pa komentirao ponudu Reala koju je imao na stolu:

"Naravno da sam razmišljao o ponudi koju mi je Real poslao. Bilo je dana kada sam jednom nogom bio u Španjolskoj, a jednom u Rimu. Onda je srce odlučilo da ću ostati kod kuće."