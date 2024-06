Njemački reprezentativac Toni Kroos nakon Europskoga prvenstva u Njemačkoj objesit će kopačke o klin. Suigrač Luke Modrića oprostio se već od Reala te će mu EURO na domaćem terenu biti posljednji nogometni izazov prije mirovine. O svojim planovima za budućnost legendarni veznjak otkrio je njemačkome Kickeru.

Najprije je bio upitan je li svjestan da igra svoje posljednje nogometne utakmice.

"Svjestan sam toga (smijeh). Ali to me ne čini nervoznim niti očekujem da me oblije hladan znoj. Odbrojavanje je počelo i želim ove posljednje utakmice dočekati na isti način na koji sam dočekao posljednje utakmice za Real Madrid, odnosno sa što većim uspjehom"

Njemački veznjak otkrio je kako su njegovi planovi u budućnosti i dalje vezani za Real Madrid. Na pitanje gdje će biti nakon EURO-a odgovorio je:

"Uglavnom sa svojom obitelji. Nastavit ću s podcastom sa svojim bratom Felixom. I radit ću u akademiji Real Madrida. Od rujna počinje i Icon League (novi futsal format). Ali također je jasno da se sada neću uključiti u 18 projekata da bih bio zauzet kao kad sam bio aktivni igrač."

O svojoj, za neke uranjenoj mirovini rekao je:

"Jednostavno želim da me pamte kao 34-godišnjeg Tonija Kroosa koji je na kraju odigrao svoju najbolju sezonu za Real Madrid. Ja sam to napravio. Smatram komplimentom što mnogi misle da je trenutak došao prerano."

Kroos je s osvojenom Ligom prvakom postao i najtrofejniji Nijemac, prestigavši reprezentativnog kolegu Thomasa Mullera.

"Uvijek sam želio osvajati naslove. Budući da sam igrao nogomet, želio sam biti uspješan. Svaka pojedinačna titula mi je bila važna, osvajanje Lige prvaka bilo mi je veliki motiv pred svake sezone. Puno mi znači to što sam to na kraju postigao" rekao je njemački veznjak.

O zavidnicima nije htio trošiti riječi kazujući kako su činjenice na njegovoj strani te je na kraju poručio kako će njegova Njemačka biti europski prvak.