Belgijska legenda priznala zašto je napustila reprezentaciju: 'Mislio sam da ću umrijeti'

Toby Alderweireld skupio je 127 nastupa za belgijsku reprezentaciju i treći je igrač po broju nastupa za Crvene vragove. Ispred njega su samo Axel Witsel i Jan Vertonghen.

Posljednju svoju utakmicu za reprezentaciju odigrao je protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Katru, a službenu reprezentativnu mirovinu obznanio je nekoliko mjeseci kasnije u ožujku 2023., a prije nekoliko dana je u belgijskoj emisiji Het Huis priznao da je to učinio zbog napada panike. "Nakon poraza u kupu od Uniona, bio sam ljutit i frustriran. Nisam mogao zaspati pa sam rano ujutro otišao trenirati u klub. Popio sam kofeinsku pilulu jer ne volim kavu. U autu mi je srce počelo lupati kao ludo, pomislio sam da imam srčani udar i da više nikad neću vidjeti svoju djecu, stao sam i ušao u obližnju trgovinu te ih zamolio da pozovu hitnu", ispričao je svoju dramu Toby Alderweireld pa nastavio.

"Ispada da sam imao napad panike pa mi je zbog toga srce kucalo kao ludo. Poludite od toga, pomislite da ćete umrijeti. Prošao sam pretrage i sve je bilo u redu, rekli su mi da je to od nagomilanog stresa. Drugim riječima, obični napad panike uzrokovan stresom. Još mi se to događa, ali sada znam da nije opasno pa se ne brinem. Zbog tih napada sam napustio reprezentaciju", zaključio je Alderweireld koji još igra u Antwerpenu s kojim ima ugovor do kraja sezone.

