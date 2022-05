Nogometaši Dinama osigurali su 23. naslov prvaka Hrvatske nakon što su u susretu 35. kola Prve HNL na gostovanju pobijedili Šibenik sa 2-0 i kolo prije kraja pobjegli Hajduku na nedostižna četiri boda prednosti.

Nogometaši Dinama imali su jasnu situaciju uoči gostovanja na Šubićevcu. Pobjeda im je osiguravala 23. naslov prvaka pri čemu peti u nizu, dok su remi ili poraz odluku odgađali za zadnje kolo i najveći hrvatski derbi protiv Hajduka iduće subote na stadionu Maksimir.

"Modri" nisu dozvolili iznenađenje, opravdali su ulogu favorita i pobjedom zaključili priču. Uoči zadnjeg kola i derbija na Maksimiru, Dinamo ima nedostižna četiri boda više od Hajduka.

Tko će preuzeti Dinamo?

Svakako za ovo osvajanje naslova dio zasluga treba pripasti i treneru Anti Čačiću, koji je momčad preuzeo u dosta potresenom stanju i s ugroženim šansama za osvajanjem titule. Na kraju je svojom mirnoćom, iskustvom i simplifikacijom zadataka uspio donijeti Dinamu naslov i svakako bi ga se trebalo uzeti u obzir kao trenera za sljedeću sezonu.

Bivši izbornik Hrvatske kupio si je dosta kredita ovim osvajanjem naslove i stabilnijom atmosferom u klubu, međutim, Čačić nije jedini o kojem se priča ovih dana i nažalost nije miljenik navijača, koji pak očekuju promjenu trenera na kraju sezone i nadaju se nekom mlađem i modernijem treneru, treneru u usponu.

Do sada su se spominjala još tri imena, najviše ono trenera Rijeke, Gorana Tomića. Tomić radi sjajan posao s Rijekom, ali ove sezone, iako je dugo bio u konkurenciji za naslov prvaka, na kraju ipak završava na četvrtom mjestu. Utjeha mu je ta što igra finale Kupa protiv Hajduka, ali opet Splićani su ih u 34. kolu rastavili s 3:0 i to kod kuće na Rujevici.

Tomić vrlo izgledan?

Rijeka do sada nije imala praksu puštati svoje trenere u Dinamo. Zazivalo se svojevremeno i Matjaža Keka pa onda i Igora Bišćana, te Gorana Tomića prošle godine kada je na Maksimiru bilo nestabilno. Kada su igrači u pitanju Rijeka i Dinamo nemaju nekih trgovinskih prepreka, dapače, poslovi su vrlo lukrativni i isplativi za oboje, ali kada su u pitanju treneri tu je Rijeka dosta tvrd pregovarač.

Međutim, Goran Tomić je idealan profil trenera za Dinamo. Mlad je, talentiran, dokazano inovativan i sposoban, preferira mlade igrače i zna kako ih razvijati, istovremeno zna izvući maksimum čak i iz limitiranih i profiliranih igrača. Tomić nije zahtjevan, odnosno, nije rastrošan trener i pažljivo bira koga će dovesti i kakve će koristi od njega imati. A eto, mogla bi ga pomaziti i sreća jer se već neko vrijeme piše kako će iz Rijeke ovoga ljeta preći i drugi najbolji napadač lige Josip Drmić, pa može i s njime u kompletu na Maksimir.

Iz izjava sportskog direktora Rijeke, Roberta Palikuče, dalo se iščitati da Tomiću baš i nije siguran posao sljedeće sezone. Palikuča je javno hvalio bivšeg trenera juniora Rijeke, Dragana Tadića, koji je napravio čudo s Hrvatskim dragovoljcem u drugom dijelu sezone, kada ih je i preuzeo. Nažalost, Dragovoljac je ispao u drugu ligu, ali Palikuča je kazao kako za Tadića uvijek ima mjesta u Rijeci. Dakle, Tomić je vrlo izgledan.

Mamićev favorit

Jedan od većih favorita i uvjerljivo najspominjanije ime na Maksimiru, kao i u Međugorju, jest ono Sergeja Jakirovića. Ikona Prve HNL i nekadašnji trener Gorice, odradio je briljantnu sezonu sa Zrinjskim u BiH Premijer ligi. Naslov prvaka osigurali su odavno i igraju uvjerljivo najbolji nogomet i de facto su nedodirljivi.

Jakirović je navodno u vrlo dobrim odnosima sa braćom Mamić, i Zdravko Mamić navodno baš njega želi vidjeti na klupi Dinama. No, on je dosta misteriozan i ne komentira svoj mogući odlazak iz Zrinjskog.

"Imam važeći ugovor sa Zrinjskim još dvije godine, a što će se događati, ja ne znam", rekao je Jakirović. Jakirović također odgovara profilu trenera koji Dinamo traži i ima gotovo sve iste karakteristike kao i Tomić.

Druga prilika za Jovićevića?

Iako se njegovo ime ne spominje po medijima pretjerano ovih dana, mi bismo vrlo rado na klupi Dinama još jednom vidjeli Igora Jovićevića. Jovićević je bio trenerski projekt kluba, čeličio se i pekao zanat po nižim uzrastima Dinama, stvorio je brojne igrače koji danas igraju u prvoj momčadi ili su se već prodali u inozemstvo. Provjereno je dobar taktičar, igrači ga vole, mlad je i talentiran strateg, koji zna razvijati i profilirati igrače, baš kao i Jakirović i Tomić.

Nažalost, Dinamo je Jovićevića već jednom gurnuo u vatru. Bilo je to 2020. godine kada se klub razišao s Nenadom Bjelicom. Dinamo je tada bio u vrlo lošem stanju i to usred turbulentne sezone pogođene korona-krizom. Jovićević je trebao spasiti sezonu, dobio je imperativ da mora hitno isprofilirati nekog od mladih igrača i paralelno se boriti za naslov prvaka. Uz to, predstavili su ga kao zagrebačkog dečka koji s lokalnom ekipom u stručnom stožeru vraća taj "zagrebački" štih klubu, što je valjda bio pokušaj svojevrsnog rebrendinga.

Nasilni projekt s Jovićevićem vrlo je brzo krahirao. Čovjek se jednostavno nije snašao, došao je na kraju sezone, dobio je rastrojenu ekipu koju je dosta pogodila i ta financijska kriza. Stadioni su bili prazni, budućnost nogometa je tada bila dosta neizvjesna, igralo se nakon dulje pauze izazvane pandemijom. Bilo je tu pregršt negativnih faktora i bio bi to velik zalogaj i za nekog od iskusnijih trenera, a kamoli za nekoga kome je to prvi veći posao.

Jovićević je trenutno trener ukrajinskog Dnjipra-1, no klub trenutno ne igra zbog rata s Rusijom i vjerojatno bi se Igor mogao vratiti u Dinamo. No, ovaj put u znatno staloženijoj atmosferi i stabilnijim uvjetima. Jovićević je isto tako omiljen kod navijača i za vjerovati je da bi mnogi htjeli vidjeti što on zaista može.