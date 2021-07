Susretima Dinamo - Slaven Belupo i Osijek - Šibenik u petak počinje nova, 31. sezona Prve HNL.

Aktualni prvak Dinamo veliki je favorit za osvajanje petog uzastopnog naslova, a 16. u posljednjih 17 sezona s obzirom da je zadržao sve glavne igrače iz prošle sezone, reprezentativce Dominika Livakovića, Brunu Petkovića i Mislava Oršića, kapetana Arijana Ademija, a usto je i doveo ponajbolje mlade igrače iz ostalih klubova poput Ivana Nevistića i Daniela Štefulja iz Rijeke, Darija Špikića iz Gorice te Marka Bulata iz Šibenika.

Ustvari, Dinamo trenutačno praktički za svaku poziciju u momčadi ima po dva odlična rješenja, a koliko je dominantan u HNL okvirima pokazuje i procjena kako je vrijednost njegove momčadi jednaka vrijednosti svih preostalih devet klubova.

Osijek drugi favorit

Osijek je osvajanjem drugog mjesta prošle sezone ostvario najbolji plasman u klupskoj povijesti, dugo je vremena bio i bodovno ravnopravan Dinamu, no Nenad Bjelica i njegova momčad teško će to ponoviti. Za Osijek je najvažniji bio ostanak najboljeg strijelca prošle sezone Ramona Miereza, dok su najzvučnija nova imena u svlačionici Šime Gržan i Darko Nejašmić. No, klub su napustili iskusni Ivan Santini, Dmitro Lopa, Adam Gyurcso i Guti.

Hajduk se silno uzdigao

Među dobitnike ovoljetnog prijelaznog roka može se ubrojiti i Hajduk, prvenstveno zato jer je zadržao dvojicu svojih ponajboljih igrača iz proljetnog dijela prošle sezone, reprezentativnog vratara Lovru Kalinića koji je produžio posudbu iz Aston Ville za još godinu dana te napadača Marka Livaju koji je preporodio momčad svojim dolaskom iz AEK-a u veljači. Usto, novi trener Jens Gustafsson na raspolaganju ima i mađarskog reprezentativnog braniča Gerga Lovrencsicsa, a pojačanja bi trebali biti Josip Elez i Emir Sahiti. Od važnijih igrača klub su napustili Stanko Jurić, Darko Todorović i Umut Nayir.

Rijeka se osiromašila, Gorica stabilno

Velike promjene dogodile su se u Rijeci, koja je ostala bez Štefulja, Nevistića, Andrijaševića, Kulenovića i Menala, ali dojam je kako je pronašla dostojne zamjene u Labroviću, Obregonu, Ampemu i Karrici pa će trener Goran Tomić ponovno imati sastav koji će se ravnopravno boriti za nastup u eurokupovima.

Od svog dolaska u društvo najboljih prije tri sezone, Gorica je uvijek bila stabilan prvoligaš, uvijek u borbi za ulazak u Europu, no ove sezone će to biti teže ostvariti. Osim Špikića, klub su već napustili Ndiaye i Hamad, a očekuje se kako će u vrlo skoroj budućnosti otići i njezin najbolji igrač Kristijan Lovrić koji ima brojne ponude. S duge strane, novi trener Krunoslav Rendulić dobio je na raspolaganje tek mlade i neafirmirane igrače.

Borba za opstanak

Preostalih pet klubova vjerojatno će se boriti za izbjegavanje posljednje pozicije koja vodi u niži rang natjecanja. Šibenik i Istra 1961 imaju strane vlasnike koji uvelike lutaju s odabirom igračkog kadra, a brojne izmjene u tom segmentu iz prijelaznog roka u prijelazni rok nikako ne mogu doprinijeti stabilnosti kluba, Slaven Belupo i Lokomotiva u sličnoj su situaciji kao i prošle sezone kada su do posljendjeg kola strahovali za svoj status, dok će Hrvatskom dragovoljcu, kao i svakom novaku u društvu najboljih, biti teško prilagoditi se na nove zahtjeve.