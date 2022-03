Iako su ma mogli prodati proteklog ljeta za nekih 200 milijuna eura Real Madridu, u PSG-u su ipak odlučili ostaviti Kyliana Mbappea još jednu sezonu, kako bi im pomogao osvojiti Ligu prvaka, odnosno, kako bi si kupili još vremena da s njime pregovaraju oko produljenja ugovora.

Mbappeu je pak samo jedno na umu, što prije otići iz Pariza i brže bolje se skrasiti u Madridu gdje su mu, de facto, već sve priredili i podredili. No, PSG čini se i dalje nije odustao od borbe za Mbappea i prema tvrdnjama madridskog AS-a, ponudili su mu najveći ugovor u povijesti nogometa.

Francuzi Mbappeu nude čak 50 milijuna eura neto godišnje plaće i uz to još suludih 100 milijuna eura bonusa, što je uvjerljivo najizdašniji bonus koji je ijednom igraču ponuđen za produljeje ugovora.

Ipak je odbio ponudu?

Real Madrid ne može Mbappeu dati toliki bonus, pa se u Parizu nadaju da će mu možda to promijeniti mišljenje. No, niti to nije sve.

"Kao da tih 100 milijuna eura nije dovoljno, PSG mu je obećao da će u ljeto 2024. godine moći igrati za Francusku na Olimpijskim igrama te tako ispuniti svoj veliki san nakon što je s Francuskom postao prvak svijeta. PSG mu je obećao i da će na kraju druge godine ugovora moći pregovarati o odlasku iz kluba", piše AS.

Međutim, AS tvrdi kako niti ta ponuda neće promijeniti mišljenje Mbappeu i on će, kako uvjeravaju, ipak potpisati za Real. "Situacija je još uvijek ista. Želi se na što bolji način oprostiti od Pariza nakon pet godina i sljedeće sezone igrati u Madridu", navodi AS.