Marijan Kustić novi je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Na tu je dužnost stupio nakon odlaska Davora Šukera koji je na čelu HNS-a bio od 2012. godine.

Kustić je do danas bio na poziciji izvršnog direktora HNS-a, na koju je stupio 21. travnja 2019. godine. Član je HDZ-a, a dvije je godine bio saborski zastupnik - od 2017. do 2019. godine. U njegovoj političkoj karijeri pamti se i pokušaj rušenja Darka Milinovića s pozicije župana u Ličko-senjskoj županiji, no nije to Kustiću uspjelo.

Igrao u nižim ligama, pronašao se kao dužnosnik

Kustićeva karijera od samih je početaka vezana za nogomet - kao nogometaš uspješno je nastupao za NK Novalju u 2. i 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nakon igračke karijere obavljao je dužnost direktora istog kluba.

Nogometnu dužnosničku karijeru nastavio je razvijati na regionalnoj, a potom i nacionalnoj razini. Predsjednik je Županijskog nogometnog saveza Ličko-senjskog, kao i Međužupanijskog nogometnog odbora Nogometnog središta Rijeka. Skupština HNS-a izabrala ga je 2014. godine za članstvo u Izvršnom odboru HNS-a, a potom i za dopredsjednika Saveza.

Od siječnja 2018. godine obnašao je dužnost HNS-ovog direktora natjecanja i infrastrukture, a u njegovom mandatu uspješno je okončan najveći infrastrukturni projekt HNS-a u povijesti - rekonstrukcija pet travnjaka na prvoligaškim stadionima u Puli, Koprivnici, Zaprešiću i Zagrebu (Kranjčevićeva i Maksimir).

Odlikovala ga bivša predsjednica

Izvršni odbor HNS-a imenovao je Marijana Kustića izvršnim direktorom Saveza na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, a mandat mu je službeno počeo 21. travnja 2019. godine.

Nakon imenovanja na funkciju izvršnog direktora, Kustić je napustio mjesto zastupnika u 9. sazivu Hrvatskog sabora gdje mu je mandat počeo u lipnju 2017. godine. Kustić je završio preddiplomski stručni studij Financije i pravo na visokoj školi Effectus te je stekao stručni naziv stručnog prvostupnika ekonomije.

Marijan Kustić nositelj je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara koje mu je uručila tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović za doprinos iznimnom uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije na FIFA Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje je osvojena srebrna medalja.